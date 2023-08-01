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Белгородцам напомнят о трагедии на камышитовом заводе в преддверии Дня города

1 августа 2023, 08:45
Фото: 1MI

На видеопредставление ко Дню города в Белгороде потратят 1,7 млн рублей

Дворец культуры «Энергомаш» нашёл компанию, которая займётся мультимедийным 3D-видео на торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, следует из данных госзакупок.

Дворец культуры «Энергомаш» готов потратить 1,7 млн рублей на видеопредставление ко Дню города. От исполнителя требуется сделать мультимедийное 3D-видео и предоставить специалистов для обслуживания оборудования на торжественном мероприятии, посвящённом освобождению Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.

Как следует из контракта, займётся этим ИП Елена Козакова. Контракт заключили 27 июля. Привезти оборудование в ДК необходимо 3 августа, а само видео показать 4 августа.

Диктор расскажет о трагедии, случившейся на Камышитовом заводе, а затем о том, как Белгород рос и расширялся в послевоенные годы.

Внимание на указанный договор обратил Telegram-канал «Белгородский канал».

День города в Белгороде будут праздновать в течение шести дней. Гулянья начнутся уже с 1 августа. Белгородцев и гостей города будут кормить солдатской кашей. Салюта в этом году снова не будет. А 6 августа откроется новый парк аттракционов.

Венки в память о погибших в СВО белгородцах возложат в День города
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#День города#Город#Госзакупки#Камышитовый завод#Празднования#Новости Белгорода#Энергомаш
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