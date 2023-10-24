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Posted 24 октября, 11:23

Published 24 октября, 11:23

Modified 24 октября, 11:25

Updated 24 октября, 11:25

В Белгороде вспомнили начавшуюся 82 года назад фашистскую оккупацию

Страшная трагедия: 24 октября 1941 года Белгород заняли немецко-фашистские войска

24 октября 2023, 11:23
Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде вспомнили начавшуюся 82 года назад фашистскую оккупацию

С начала оккупации прошло 82 года. В связи с этим в областном центре вспомнили одну из трагических для города дат. Подробнее рассказали в мэрии.

В Белгороде вспомнили страшную дату: 24 октября 1941 года немецко-фашистские войска заняли город. Окончательно областной центр освободили 5 августа 1943 года.

В мэрии рассказали, как белгородцы жили в этот период. В районе нынешнего кинотеатра «Победа» находилась Базарная площадь. Там стояли виселицы, где оккупанты казнили горожан. В здании аптеки №8 фашисты пытали военнопленных и гражданских. Здание находилось на перекрёстке проспекта Славы и улицы 50-летия Белгородской области.

Парк памяти, который в тот период назывался Дальний парк, стал местом массовых расстрелов. Ещё одна страшная трагедия 5 февраля 1942 года произошла на месте камышитового завода. Тогда захватчики расстреляли и сожгли людей.

Город был оккупирован дважды: с 24 октября 1941 года до 8 февраля 1943 года. 18 марта того же года немецкие захватчики вошли в Белгород вновь, но уже 5 августа областной центр стал свободным.

Фото: мэрия Белгорода
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#Белгородская область#Великая Отечественная война#Мэрия#Белгород#Наталья Корявых#Освобождение от оккупации#Немецкая оккупация
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