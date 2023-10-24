Страшная трагедия: 24 октября 1941 года Белгород заняли немецко-фашистские войска

Posted 24 октября, 11:23
Published 24 октября, 11:23
Modified 24 октября, 11:25
Updated 24 октября, 11:25
В Белгороде вспомнили страшную дату: 24 октября 1941 года немецко-фашистские войска заняли город. Окончательно областной центр освободили 5 августа 1943 года.
В мэрии рассказали, как белгородцы жили в этот период. В районе нынешнего кинотеатра «Победа» находилась Базарная площадь. Там стояли виселицы, где оккупанты казнили горожан. В здании аптеки №8 фашисты пытали военнопленных и гражданских. Здание находилось на перекрёстке проспекта Славы и улицы 50-летия Белгородской области.
Парк памяти, который в тот период назывался Дальний парк, стал местом массовых расстрелов. Ещё одна страшная трагедия 5 февраля 1942 года произошла на месте камышитового завода. Тогда захватчики расстреляли и сожгли людей.
Город был оккупирован дважды: с 24 октября 1941 года до 8 февраля 1943 года. 18 марта того же года немецкие захватчики вошли в Белгород вновь, но уже 5 августа областной центр стал свободным.