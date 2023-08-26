80-летие победы в Курской битве отметили парадом оркестров

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
По информации источника, в Курске на мемориальном комплексе «Курская дуга» состоялся 33-й областной марш-парад духовых оркестров. Парад был посвящён 80-летию победы в Курской битве.
По улице проехали автомобили военных лет, а затем прошли оркестры.
Концертный оркестр духовых инструментов Белгородской государственной филармонии, Губернаторский эстрадно-духовой оркестр Воронежа, военный оркестр 448-й ракетной бригады в/ч №35535 и другие исполнили песни времён войны и марши.
Выступающих сопровождали барабанщицы, хореографические коллективы, знаменосцы и представители военно-патриотических клубов.