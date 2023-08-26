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Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

80-летие победы в Курской битве отметили парадом оркестров

80-летие победы в Курской битве отметили парадом оркестров

26 августа 2023, 14:05
Фото: "Курские известия"
Марш-парад духовых оркестров «Мелодии Победы» состоялся в Курске. На мероприятии выступил коллектив белгородской филармонии. Парад был посвящён 80-летию победы в Курской битве, сообщают «Курские известия».
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Парад

По информации источника, в Курске на мемориальном комплексе «Курская дуга» состоялся 33-й областной марш-парад духовых оркестров. Парад был посвящён 80-летию победы в Курской битве.

По улице проехали автомобили военных лет, а затем прошли оркестры.

Видео: "Курские известия"

Концертный оркестр духовых инструментов Белгородской государственной филармонии, Губернаторский эстрадно-духовой оркестр Воронежа, военный оркестр 448-й ракетной бригады в/ч №35535 и другие исполнили песни времён войны и марши.

Видео: "Курские известия"

Выступающих сопровождали барабанщицы, хореографические коллективы, знаменосцы и представители военно-патриотических клубов.

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