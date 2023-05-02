В Белгороде прошла конференция против фальсификации истории Курской битвы

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Главная цель конференции — расширить представления о страницах военной истории нашего Отечества на фронте и в тылу, противодействовать фальсификации истории Великой Отечественной войны и Курской битвы.
Участники конференции: доктора исторических наук, краеведы, студенты и школьники.
На конференции были представлены доклады, затрагивающие героев Курской битвы и их подвиги, а также уроки и итоги этого сражения.
В ходе конференции прозвучали новые имена участников битвы, подвиги которых в списках не числились. Участники конференции выступили с инициативой по реабилитации непризнанных героев.