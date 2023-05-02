Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Изображение материала

В Белгороде прошла конференция против фальсификации истории Курской битвы

2 мая 2023, 13:59
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru
конференция в Белгороде по Курской битве

В Белгороде прошла научная конференция к 80-летию Курской битвы

26 апреля в музее-диораме состоялась научно-практическая конференция «Курская битва. Факты и люди», посвященная 80-летию сражения.

Главная цель конференции — расширить представления о страницах военной истории нашего Отечества на фронте и в тылу, противодействовать фальсификации истории Великой Отечественной войны и Курской битвы.

Участники конференции: доктора исторических наук, краеведы, студенты и школьники.

На конференции были представлены доклады, затрагивающие героев Курской битвы и их подвиги, а также уроки и итоги этого сражения.

В ходе конференции прозвучали новые имена участников битвы, подвиги которых в списках не числились. Участники конференции выступили с инициативой по реабилитации непризнанных героев.

К 80-летию Курской битвы в двух регионах откроют новый военно-исторический маршрут
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области учредили медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения»Олег Газманов поможет в организации концерта к 80-летию Прохоровского сраженияВячеслав Гладков: На годовщину Прохоровского сражения примем 300 тысяч туристов
#Максим Бондаренко#Диорама#Курская битва#Конференция#История войны#Фальсификация
Подпишитесь
Власти Белгорода отказались от апелляционного иска по демонтажу аттракционов в парке
Сегодня, 15:25
«Человека-выблевку» в Старом Осколе уберут в другой зал и покажут только на экскурсии
Сегодня, 13:03
Два предприятия Корпорации ЖБК-1 занесены на областную Аллею Трудовой Славы
Сегодня, 13:00
Количество пострадавших квартир на Шаландина в Белгороде увеличилось до 19
Сегодня, 07:33
Новый советник мэра Белгорода Лоскутов не стал делиться конкретными планами работы
Сегодня, 09:21
В белгородском правительстве прокомментировали перестановки в минфине
Сегодня, 12:03