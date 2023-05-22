Участникам Прохоровского сражения вручат медали к 80-летию битвы в один день

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
По данным губернатора, в Белгородскую область доставили медали, которые подготовили к 80-летию празднования Прохоровского сражения. Гладков поручил своему заместителю Ольге Медведевой организовать вручение медалей всем участникам Прохоровского сражения в один день, независимо от местоположения.
Подготовили обращения главам региона, где сегодня проживают участники битвы. Нужно вручать медали в один день. Для людей старшего возраста в качестве знака уважения важно, кому раньше, а кому позже вручили.
Вячеслав Гладков
Также Гладков обратился к депутатам облдумы и предложил им по возможности изъявить желание, выехать в другие регионы и вручить медали.
Напомним, ранее стало известно, что медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года» будут вручать ветеранам Великой Отечественной войны, участвовавшим в Курской битве, строителям ж/д ветки Старый Оскол — Ржава.