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Участникам Прохоровского сражения вручат медали к 80-летию битвы в один день

22 мая 2023, 06:30
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе оперсовещания. Он также предложил депутатам облдумы при желании выехать в другие регионы и поздравить участников сражения.

По данным губернатора, в Белгородскую область доставили медали, которые подготовили к 80-летию празднования Прохоровского сражения. Гладков поручил своему заместителю Ольге Медведевой организовать вручение медалей всем участникам Прохоровского сражения в один день, независимо от местоположения.

Подготовили обращения главам региона, где сегодня проживают участники битвы. Нужно вручать медали в один день. Для людей старшего возраста в качестве знака уважения важно, кому раньше, а кому позже вручили.
Вячеслав Гладков

Также Гладков обратился к депутатам облдумы и предложил им по возможности изъявить желание, выехать в другие регионы и вручить медали.  

Напомним, ранее стало известно, что медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года» будут вручать ветеранам Великой Отечественной войны, участвовавшим в Курской битве, строителям ж/д ветки Старый Оскол — Ржава.

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#Кристина Семенчук#Медаль#Прохоровское сражение#Награждение#Участники#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Ольга медведева
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