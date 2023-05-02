Передвигались только ночью: как Степной фронт помогал в Курской битве

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Лариса Гончарова рассказала об истории названия фронта. Степным его назвали потому, что войска этого фронта были разбросаны на больших степных просторах.
Доклад был наполнен цитатами из воспоминаний современников:
«По своему боевому и численному составу Степной фронт представляет собой наиболее мощный из всех», — М. В. Захаров, маршал Советского Союза
«В военных кругах Конев всегда пользовался репутацией твёрдого и решительного командующего», — начальник Генштаба ВС СССР С. М. Штеменко о командире степного фронта.
В войсках фронта насчитывалось более 570 тыс. человек, на вооружении было более 1600 танков.
Создание Степного фронта сыграло решительную роль в быстром переходе советских войск от оборонительных действий в наступление и резко изменило обстановку в летней кампании 1943 в пользу Красной Армии. В ходе контрнаступления войска Степного фронта освободили Белгород.
Сегодня одна из улиц Белгорода носит имя командира степного фронта. В 1963 году Коневу было присвоено звание почётного гражданина Белгорода, когда он посетил город в канун 20-летия его освобождения.