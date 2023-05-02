Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Изображение материала

Передвигались только ночью: как Степной фронт помогал в Курской битве

2 мая 2023, 14:18
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru
конференция по Курской битве в Белгороде

В Белгороде обсудили вклад Степного фронта в победу в Курской битве

26 апреля в музее-диораме состоялась научно-практическая конференция «Курская битва. Факты и люди», посвященная 80-летию сражения. Одной из тем обсуждения стала роль Степного фронта в Курской битве. С докладом на эту тему выступила Лариса Гончарова, старший научный сотрудник отдела музея-диорамы.

Лариса Гончарова рассказала об истории названия фронта. Степным его назвали потому, что войска этого фронта были разбросаны на больших степных просторах.

Доклад был наполнен цитатами из воспоминаний современников:

«По своему боевому и численному составу Степной фронт представляет собой наиболее мощный из всех», — М. В. Захаров, маршал Советского Союза

«В военных кругах Конев всегда пользовался репутацией твёрдого и решительного командующего», — начальник Генштаба ВС СССР С. М. Штеменко о командире степного фронта.

В войсках фронта насчитывалось более 570 тыс. человек, на вооружении было более 1600 танков.

Создание Степного фронта сыграло решительную роль в быстром переходе советских войск от оборонительных действий в наступление и резко изменило обстановку в летней кампании 1943 в пользу Красной Армии. В ходе контрнаступления войска Степного фронта освободили Белгород.

Сегодня одна из улиц Белгорода носит имя командира степного фронта. В 1963 году Коневу было присвоено звание почётного гражданина Белгорода, когда он посетил город в канун 20-летия его освобождения.

конференция по Курской битве в Белгородеконференция по Курской битве в Белгороде
конференция по Курской битве в Белгородеконференция по Курской битве в Белгороде
конференция по Курской битве в Белгородеконференция по Курской битве в Белгороде
конференция по Курской битве в Белгороде
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru
#Максим Бондаренко#Диорама#Курская битва#Научная конференция#Общество#Эксклюзив#Белгород
Подпишитесь
Власти Белгорода отказались от апелляционного иска по демонтажу аттракционов в парке
Сегодня, 15:25
«Человека-выблевку» в Старом Осколе уберут в другой зал и покажут только на экскурсии
Сегодня, 13:03
Два предприятия Корпорации ЖБК-1 занесены на областную Аллею Трудовой Славы
Сегодня, 13:00
Количество пострадавших квартир на Шаландина в Белгороде увеличилось до 19
Сегодня, 07:33
Новый советник мэра Белгорода Лоскутов не стал делиться конкретными планами работы
Сегодня, 09:21
В белгородском правительстве прокомментировали перестановки в минфине
Сегодня, 12:03