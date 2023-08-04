Белгородцам представят проект мемориала погибшим на Камышитовом заводе

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В Белгороде появится мемориал погибшим на Камышитовом заводе. Горожане смогут решить, как именно он должен выглядеть.
Проект белгородцам представят архитекторы. Обсуждение пройдёт 5 августа в 10:30 в парке Победы. Место сбора — набережная Везёлки напротив экрана. Участие в обсуждении смогут принять все желающие.
5 февраля 1942 года в Белгороде в сараях камышитового завода фашисты сожгли сотни мирных граждан. До сих пор не установлено точное количество погибших. В память о трагедии на улице Корочанской в Белгороде установлен крест.
О планах организовать в Белгороде мемориальный парк на месте камышитового завода стало известно весной прошлого года. Однако дело так и не сдвинулось из-за проблем с землёй для сквера. В июле губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что собственники территории — Фуглаевы — согласились за собственный счёт благоустроить это место.
Напомним, что в рамках празднования Дня города в Белгороде должны показать видеопредставление о трагедии, случившейся на Камышитовом заводе. По крайней мере, на организацию видео объявлялась соответствующая закупка.