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Белгородцам представят проект мемориала погибшим на Камышитовом заводе

4 августа 2023, 10:13
Фото: 1MI
Обсуждение пройдёт в День города в парке Победы. Проект представят белгородские архитекторы, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Белгороде появится мемориал погибшим на Камышитовом заводе. Горожане смогут решить, как именно он должен выглядеть.

Проект белгородцам представят архитекторы. Обсуждение пройдёт 5 августа в 10:30 в парке Победы. Место сбора — набережная Везёлки напротив экрана. Участие в обсуждении смогут принять все желающие.

5 февраля 1942 года в Белгороде в сараях камышитового завода фашисты сожгли сотни мирных граждан. До сих пор не установлено точное количество погибших. В память о трагедии на улице Корочанской в Белгороде установлен крест.

О планах организовать в Белгороде мемориальный парк на месте камышитового завода стало известно весной прошлого года. Однако дело так и не сдвинулось из-за проблем с землёй для сквера. В июле губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что собственники территории — Фуглаевы — согласились за собственный счёт благоустроить это место.

Напомним, что в рамках празднования Дня города в Белгороде должны показать видеопредставление о трагедии, случившейся на Камышитовом заводе. По крайней мере, на организацию видео объявлялась соответствующая закупка.

Белгородцам напомнят о трагедии на камышитовом заводе в преддверии Дня города
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