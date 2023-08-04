Белгородцам представят проект мемориала погибшим на Камышитовом заводе

О планах организовать в Белгороде мемориальный парк на месте камышитового завода стало известно весной прошлого года. Однако дело так и не сдвинулось из-за проблем с землёй для сквера. В июле губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что собственники территории — Фуглаевы — согласились за собственный счёт благоустроить это место.