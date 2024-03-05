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Благоустройство

Какие работы проведут в мемориальном сквере «Камышитовый» в Белгороде?

5 марта 2024, 07:11
Фото: 1MI
Благоустройство

В сквере «Камышитовый» в Белгороде стартовали строительные работы

Строители приступают к работам в мемориальном сквере. Уже на этой неделе начнутся подготовительный этап, монтаж стройгородка, разбивочные работы. Подробности сообщил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде приступают к строительным работам в мемориальном сквере «Камышитовый», расположенном на улице Корочанской. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

На этой неделе стартуют подготовительный этап, монтаж стройгородка, разбивочные работы. С подрядчиками обсудили варианты материалов, тротуарной плитки, которую используют на территории сквера. Его разграничат на прогулочную и мемориальную зоны.

В планах — установить скамьи, обустроить детскую площадку. Специалисты также сделают архитектурное освещение и озеленение: высадят сосны, можжевельники, липы. Параллельно в сквере будут устанавливать монумент. Скульптуру делают в Смоленске. В основе концепции — белгородцы, трагически погибшие в 1942 году. Откроется мемориал ко Дню Победы.

Ранее стало известно, что на благоустройство сквера на месте камышитового завода готовы потратить 20,6 млн рублей. Закупку разместило управление капитального строительства мэрии города. Завершить намеченные работы исполнители должны до 3 мая.

Как будет выглядеть сквер на месте бывшего камышитового завода в Белгороде?
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#Город#Белгородская область#Сквер#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Валентин Демидов#Камышитовый завод
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