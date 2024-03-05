Какие работы проведут в мемориальном сквере «Камышитовый» в Белгороде?

В планах — установить скамьи, обустроить детскую площадку. Специалисты также сделают архитектурное освещение и озеленение: высадят сосны, можжевельники, липы. Параллельно в сквере будут устанавливать монумент. Скульптуру делают в Смоленске. В основе концепции — белгородцы, трагически погибшие в 1942 году. Откроется мемориал ко Дню Победы.