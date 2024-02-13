На благоустройство сквера «Камышитовый» в Белгороде готовы потратить 20,6 млн рублей

Напомним, что ко Дню Победы будет установлен памятник жертвам на камышитовом заводе. Как ранее сообщил мэр Валентин Демидов, в ноябре уже были одобрены все процедуры по увековечиванию памяти жертв. Скульптуру создаёт завод в Смоленске. Установить мемориал планируется в первых числах мая. Тогда же мэр сообщил о благоустройстве сквера.