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План благоустройства

На благоустройство сквера «Камышитовый» в Белгороде готовы потратить 20,6 млн рублей

13 февраля 2024, 07:23
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
План благоустройства

На месте бывшего камышитового завода в Белгороде благоустроят сквер

Закупку разместило управление капитального строительства администрации Белгорода. Подрядчика, который займётся благоустройством сквера, определят 20 февраля, следует из документов, размещённых на сайте госзакупок.

Управление капитального строительства администрации Белгорода ищет подрядчика, который благоустроит сквер на месте бывшего камышитового завода. Начальная цена контракта составляет 20 млн 679 тысяч рублей.

Подрядчика определят 22 февраля. Выполнять работы начнут с даты заключения контракта, завершить их должны 3 мая 2024 года.

Необходимо выполнить подготовительные работы, заняться укладкой плитки, установкой ограждения, озеленением территории и высадкой растений, установкой МАФов и устройством наружного освещения.

Напомним, что ко Дню Победы будет установлен памятник жертвам на камышитовом заводе. Как ранее сообщил мэр Валентин Демидов, в ноябре уже были одобрены все процедуры по увековечиванию памяти жертв. Скульптуру создаёт завод в Смоленске. Установить мемориал планируется в первых числах мая. Тогда же мэр сообщил о благоустройстве сквера.

Отметим, что ранее этот участков принадлежал компании «Паритет» Фуглаевых. В декабре его передали в муниципальную собственность. Площадь земельного участка составляет 2225 кв. м.

Схема благоустройства Схема благоустройства
Концепция благоустройства Концепция благоустройства
Концепция благоустройства Концепция благоустройства
Концепция благоустройстваКонцепция благоустройства
Схема благоустройства
Фото: "Госзакупки"
Памятник жертвам трагедии на камышитовом заводе в Белгороде установят ко Дню Победы
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