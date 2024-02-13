На благоустройство сквера «Камышитовый» в Белгороде готовы потратить 20,6 млн рублей

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Управление капитального строительства администрации Белгорода ищет подрядчика, который благоустроит сквер на месте бывшего камышитового завода. Начальная цена контракта составляет 20 млн 679 тысяч рублей.
Подрядчика определят 22 февраля. Выполнять работы начнут с даты заключения контракта, завершить их должны 3 мая 2024 года.
Необходимо выполнить подготовительные работы, заняться укладкой плитки, установкой ограждения, озеленением территории и высадкой растений, установкой МАФов и устройством наружного освещения.
Напомним, что ко Дню Победы будет установлен памятник жертвам на камышитовом заводе. Как ранее сообщил мэр Валентин Демидов, в ноябре уже были одобрены все процедуры по увековечиванию памяти жертв. Скульптуру создаёт завод в Смоленске. Установить мемориал планируется в первых числах мая. Тогда же мэр сообщил о благоустройстве сквера.
Отметим, что ранее этот участков принадлежал компании «Паритет» Фуглаевых. В декабре его передали в муниципальную собственность. Площадь земельного участка составляет 2225 кв. м.