Основателя «Русагро» Вадима Мошковича потребовали внести в список иноагентов

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Министерство юстиции РФ получило множество заявлений от парламентариев с просьбой внести основателя «Русагро», экс-члена Совфеда от Белгородской области в список иноагентов, сообщают «Известия». 18 апреля Минюст подтвердил, что рассмотрит данный вопрос по обращению депутатов Анатолия Грешневикова, Елены Драпеко, Олега Нилова и Михаила Делягина. Речь идёт о Вадиме Мошковиче. С их слов, Мошкович «сделал достаточно много заявлений, которые можно трактовать антироссийскими».
По заявлению ведомства, в этом отношении проведут все необходимые проверки, а при обнаружении подтверждений факта нахождения бизнесмена под влиянием иностранного управления, рассмотрят и вопрос о включении Мошковича в реестр иностранных агентов.
Как утверждает депутат Михаил Делягин, предприниматель управляет российским бизнесом через офшор, который, как он уточнил, зависит от западных спецслужб.
«Написали соответствующее письмо, потому что это достаточно известный олигарх, который сделал достаточно много заявлений, которые можно трактовать антироссийскими. Но у него всё хорошо, у него прекрасно, у него большой бизнес, как я понимаю, выведен в офшоры».
Напомним также, что летом 2019 года «Русагро» приобрело практически четверть доли в УК белгородского «Агро-Белогорье», которая уже в декабре перешла на Кипр, к компании ROS AGRO PLC.
В марте 2022 года в отношении Вадима Мошковича ввели санкции. Мужчина покинул пост председателя совета директоров, члена правления и других административных органов групп компаний «Русагро».