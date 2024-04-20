Основателя «Русагро» Вадима Мошковича потребовали внести в список иноагентов

Министерство юстиции РФ получило множество заявлений от парламентариев с просьбой внести основателя «Русагро», экс-члена Совфеда от Белгородской области в список иноагентов, сообщают «Известия». 18 апреля Минюст подтвердил, что рассмотрит данный вопрос по обращению депутатов Анатолия Грешневикова, Елены Драпеко, Олега Нилова и Михаила Делягина. Речь идёт о Вадиме Мошковиче. С их слов, Мошкович «сделал достаточно много заявлений, которые можно трактовать антироссийскими».