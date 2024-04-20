Для помощи в защите белгородского приграничья прибудет 50 таганрогских пограничников

На защиту приграничных районов Белгородской области встанут и ростовские пограничники из Таганрога. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава таганрогской администрации Андрей Фатеев. В белгородское приграничье командируют 50 участников Погранотдела ФСБ Ростовской области. Со слов чиновника, бойцов отправляют уже в шестой раз.