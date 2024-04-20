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Приграничье

Для помощи в защите белгородского приграничья прибудет 50 таганрогских пограничников

20 апреля 2024, 15:10
Фото: Соцсети мэра Таганрога
Приграничье
Ростовские пограничники из Таганрога отправляются в Белгородскую область, чтобы защищать приграничные районы. Это уже шестая командировка, рассказал глава таганрогской администрации. В Белгородскую область отправятся 50 военнослужащих.

На защиту приграничных районов Белгородской области встанут и ростовские пограничники из Таганрога. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава таганрогской администрации Андрей Фатеев. В белгородское приграничье командируют 50 участников Погранотдела ФСБ Ростовской области. Со слов чиновника, бойцов отправляют уже в шестой раз.

«Сегодня совместно с начальником отдела в Таганроге Пограничного управления ФСБ России по РО Александром Школьниковым проводили в служебную командировку таганрогских пограничников. Пожелал пограничникам с честью выполнить служебный долг и решить все поставленные задачи!», — написал Андрей Фатеев в своём канале.
Командирование ростовских пограничников в белгородское приграничьеКомандирование ростовских пограничников в белгородское приграничье
Командирование ростовских пограничников в белгородское приграничьеКомандирование ростовских пограничников в белгородское приграничье
Командирование ростовских пограничников в белгородское приграничьеКомандирование ростовских пограничников в белгородское приграничье
Командирование ростовских пограничников в белгородское приграничьеКомандирование ростовских пограничников в белгородское приграничье
Командирование ростовских пограничников в белгородское приграничье
Фото: Соцсети мэра Таганрога
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