Для помощи в защите белгородского приграничья прибудет 50 таганрогских пограничников

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
На защиту приграничных районов Белгородской области встанут и ростовские пограничники из Таганрога. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава таганрогской администрации Андрей Фатеев. В белгородское приграничье командируют 50 участников Погранотдела ФСБ Ростовской области. Со слов чиновника, бойцов отправляют уже в шестой раз.
«Сегодня совместно с начальником отдела в Таганроге Пограничного управления ФСБ России по РО Александром Школьниковым проводили в служебную командировку таганрогских пограничников. Пожелал пограничникам с честью выполнить служебный долг и решить все поставленные задачи!», — написал Андрей Фатеев в своём канале.