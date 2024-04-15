Машины медиков из белгородского приграничья начали снабжать средствами РЭБ

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
В приграничье Белгородской области приступили к установке на машинах скорой помощи средств радиоэлектронной борьбы. Чтобы защитить медиков и пациентов от атак FPV-дронов, на транспортных средствах устанавливают специальные подавители и систему преобразования питания, из-за чего украинский беспилотник теряет связь на подлёте к скорым, отлетает на безопасное расстояние и совершает падение.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что установленные средства никак не повлияют на работу основных медицинских приборов: кардиографа, аппарата ИВЛ и других. Связь в автомобиле также не пострадает.
Средства РЭБ планируется установить до конца апреля на 25 машинах скорой помощи.
Кроме того, всех медиков, работающих в приграничье, снабдили средствами защиты: касками и бронежилетами.
Напомним, что поручение защитить авто медиков от обстрелов президент России Владимир Путин дал в начале апреля. Средства РЭБ установят в тех автомобилях, которые работают в 15-километровой зоне от линии фронта, а также на прилегающих к ним территориях.