Машины медиков из белгородского приграничья начали снабжать средствами РЭБ

В приграничье Белгородской области приступили к установке на машинах скорой помощи средств радиоэлектронной борьбы. Чтобы защитить медиков и пациентов от атак FPV-дронов, на транспортных средствах устанавливают специальные подавители и систему преобразования питания, из-за чего украинский беспилотник теряет связь на подлёте к скорым, отлетает на безопасное расстояние и совершает падение.