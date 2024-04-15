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В Белгородской области в машинах скорой помощи начали устанавливать средства РЭБ

Машины медиков из белгородского приграничья начали снабжать средствами РЭБ

15 апреля 2024, 16:51
Фото: 1MI

В Белгородской области в машинах скорой помощи начали устанавливать средства РЭБ

О начале установки сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что даст новая мера и нарушится ли из-за этого работа медицинских приборов.

В приграничье Белгородской области приступили к установке на машинах скорой помощи средств радиоэлектронной борьбы. Чтобы защитить медиков и пациентов от атак FPV-дронов, на транспортных средствах устанавливают специальные подавители и систему преобразования питания, из-за чего украинский беспилотник теряет связь на подлёте к скорым, отлетает на безопасное расстояние и совершает падение.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что установленные средства никак не повлияют на работу основных медицинских приборов: кардиографа, аппарата ИВЛ и других. Связь в автомобиле также не пострадает.

Средства РЭБ планируется установить до конца апреля на 25 машинах скорой помощи.

Кроме того, всех медиков, работающих в приграничье, снабдили средствами защиты: касками и бронежилетами.

Напомним, что поручение защитить авто медиков от обстрелов президент России Владимир Путин дал в начале апреля. Средства РЭБ установят в тех автомобилях, которые работают в 15-километровой зоне от линии фронта, а также на прилегающих к ним территориях.

Врачей скорой помощи в Белгороде обеспечат бронежилетами и касками
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#Александра Склярова#Белгородская область#Скорая помощь#Защита#Белгород#Вячеслав Гладков#Скорая медицинская помощь#РЭБ
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