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Таганрог

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2024
Белгородские силовики поймали жителя Таганрога, готовившегося к госизмене
6 сентября, 09:14
Для помощи в защите белгородского приграничья прибудет 50 таганрогских пограничников
20 апреля, 15:10
Силовики в Белгороде дважды перехватили студента, пытавшего прорваться на Украину
18 апреля, 11:54
2023
Белгородский «Салют» крупно проиграл таганрогскому «Форте»
Встреча завершилась счётом 0:4. Тренер команды Виктор Навоченко заявил, что комментировать матч тяжело. Игра проходила на стадионе «Салют» в Белгороде 17 сентября.
18 сентября 2023, 10:35
Белгородский «Салют» уступил таганрогскому «Форте»
В минувшую субботу, 22 июля, на стадионе в Таганроге состоялся очередной матч сезона 2023-2024 Второй лиги А. «Форте» обыграл «Салют» со счётом 1:0.
24 июля 2023, 12:11

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