Белгородский «Салют» уступил таганрогскому «Форте»

В минувшую субботу, 22 июля, на стадионе в Таганроге состоялся очередной матч сезона 2023-2024 Второй лиги А. «Форте» обыграл «Салют» со счётом 1:0.