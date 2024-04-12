«Страшно ехать, прислушиваясь к звукам извне»: белгородка — о жизни в приграничье

В Курске узнали о жизни в белгородском приграничье под обстрелами

Наталья с семьёй живёт в Белгороде. В марте, когда обстановка в городе ухудшилась, младшую дочь семья отвезла к бабушке в Курскую область. В Белгороде Наталья осталась с мужем и старшим сыном. Женщина рассказала «Курским известиям», как им приходится жить в городе под обстрелами.

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