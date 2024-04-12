«Страшно ехать, прислушиваясь к звукам извне»: белгородка — о жизни в приграничье

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
12 марта жительница Белгорода Наталья приняла решение увезти младшую дочь в Курскую область. Муж и старший сын остались в областном центре.
Как рассказала женщина изданию, их жизнь изменилась в феврале 2022 года. Наталья работала дизайнером-конструктором, муж также трудится в строительной сфере. С началом СВО Наталья приняла решение уйти с работы, чтобы работать из дома и помогать дочери-первокласснице учиться дистанционно.
Женщина рассказала, что в городе очень часто бывает громко, но в последнее время обстрелы происходят почти каждый день.
Слышим бахи, прячемся в гардеробной. Если это случается ночью, дочка с закрытыми глазами поднимается и с одеялом бежит в гардеробную. А вот когда мы на улице или когда едем в машине, то постоянно в напряжении.
Наталья
Во время атак на Белгород ни дом, ни машина семьи не пострадали. Когда ситуация начала ухудшаться, Наталья с супругом решили отвезти дочь в Курскую область к бабушке. Старший сын остался в Белгороде, сдавал сессию.
Дочь перевели в курскую школу, в белгородской написали заявление на временное выбывание с сохранением места в классе.
Я и не планировала уезжать из Белгорода вслед за дочерью, но нужно было отвезти ей вещи. В страхе между обстрелами я села за руль и поехала. Это очень страшно — ехать и почти не дышать, прислушиваться к звукам извне и бояться пропустить сигнал ракетной опасности, пока я выехала из города, у меня руки онемели. Я ехала в деревню на пару дней, думая, что 17 марта всё утихомирится, а я спокойно вернусь в Белгород в понедельник 18 марта. Но всё пошло не так.
Наталья
Обстановка в городе становилась хуже, муж советовал женщине оставаться с дочерью в Курской области. В итоге Наталья приняла решение и вернулась вновь в Белгород. Ребёнок остался с бабушкой.
«Я по-другому не могла! Дом есть дом, тут муж, который работает без выходных, помогает восстанавливать разрушенные дома. Сын, который сдавал сессию. И у меня тут свой маленький бизнес, которым мне нужно заниматься», — рассказала женщина.
Наталья отмечает, что, даже несмотря на обстановку, в будущее она старается смотреть с позитивом. Также женщина подчеркнула, что переезд всей семьёй в другой город она не рассматривает.