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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Последствия обстрела, тематическое фото

«Страшно ехать, прислушиваясь к звукам извне»: белгородка — о жизни в приграничье

12 апреля 2024, 13:23
Фото: 1MI
Последствия обстрела, тематическое фото

В Курске узнали о жизни в белгородском приграничье под обстрелами

Наталья с семьёй живёт в Белгороде. В марте, когда обстановка в городе ухудшилась, младшую дочь семья отвезла к бабушке в Курскую область. В Белгороде Наталья осталась с мужем и старшим сыном. Женщина рассказала «Курским известиям», как им приходится жить в городе под обстрелами.

12 марта жительница Белгорода Наталья приняла решение увезти младшую дочь в Курскую область. Муж и старший сын остались в областном центре.

Как рассказала женщина изданию, их жизнь изменилась в феврале 2022 года. Наталья работала дизайнером-конструктором, муж также трудится в строительной сфере. С началом СВО Наталья приняла решение уйти с работы, чтобы работать из дома и помогать дочери-первокласснице учиться дистанционно.

Женщина рассказала, что в городе очень часто бывает громко, но в последнее время обстрелы происходят почти каждый день.

Слышим бахи, прячемся в гардеробной. Если это случается ночью, дочка с закрытыми глазами поднимается и с одеялом бежит в гардеробную. А вот когда мы на улице или когда едем в машине, то постоянно в напряжении.
Наталья

Во время атак на Белгород ни дом, ни машина семьи не пострадали. Когда ситуация начала ухудшаться, Наталья с супругом решили отвезти дочь в Курскую область к бабушке. Старший сын остался в Белгороде, сдавал сессию.

Дочь перевели в курскую школу, в белгородской написали заявление на временное выбывание с сохранением места в классе.

Я и не планировала уезжать из Белгорода вслед за дочерью, но нужно было отвезти ей вещи. В страхе между обстрелами я села за руль и поехала. Это очень страшно — ехать и почти не дышать, прислушиваться к звукам извне и бояться пропустить сигнал ракетной опасности, пока я выехала из города, у меня руки онемели. Я ехала в деревню на пару дней, думая, что 17 марта всё утихомирится, а я спокойно вернусь в Белгород в понедельник 18 марта. Но всё пошло не так.
Наталья

Обстановка в городе становилась хуже, муж советовал женщине оставаться с дочерью в Курской области. В итоге Наталья приняла решение и вернулась вновь в Белгород. Ребёнок остался с бабушкой.

«Я по-другому не могла! Дом есть дом, тут муж, который работает без выходных, помогает восстанавливать разрушенные дома. Сын, который сдавал сессию. И у меня тут свой маленький бизнес, которым мне нужно заниматься», — рассказала женщина.

Наталья отмечает, что, даже несмотря на обстановку, в будущее она старается смотреть с позитивом. Также женщина подчеркнула, что переезд всей семьёй в другой город она не рассматривает.

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#Алина Харина#Общество#Курская область#Новости Белгорода#Белгород#Атака ВСУ
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