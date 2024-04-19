Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Артиллерийские подразделения группировки, которая защищает границу, продолжают наносить удары по позициям ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.
Круглые сутки артиллерийские расчёты атакуют командные пункты, скрытые боевые машины украинских диверсионно-разведывательных групп, а также ведут контратаку против артиллерийских и миномётных позиций противника.
Операторы БПЛА обнаруживают цели и находят попытки перемещения воинских подразделений противника в районах приграничной зоны. Эта информация оперативно передаётся в пункт управления для нанесения упреждающего удара.
Бойцы называют свою 122-мм гаубицу Д-30 снайперским оружием, она точно бьёт на различные расстояния. Современные боеприпасы обеспечивают возможность уничтожать пехоту, военную технику противника и укреплённые позиции.