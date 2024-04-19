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Работа группировки прикрытия госграницы

В Минобороны показали, как бойцы ВС РФ защищают белгородское приграничье

19 апреля 2024, 09:19
Фото: Минобороны РФ
Работа группировки прикрытия госграницы
Артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по позициям противника в приграничном с Белгородской областью районе. Артиллерийские расчёты атакуют командные пункты круглые сутки, сообщает Минобороны РФ.
Сюжет
Граница

Артиллерийские подразделения группировки, которая защищает границу, продолжают наносить удары по позициям ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.

Круглые сутки артиллерийские расчёты атакуют командные пункты, скрытые боевые машины украинских диверсионно-разведывательных групп, а также ведут контратаку против артиллерийских и миномётных позиций противника.

Операторы БПЛА обнаруживают цели и находят попытки перемещения воинских подразделений противника в районах приграничной зоны. Эта информация оперативно передаётся в пункт управления для нанесения упреждающего удара.

Бойцы называют свою 122-мм гаубицу Д-30 снайперским оружием, она точно бьёт на различные расстояния. Современные боеприпасы обеспечивают возможность уничтожать пехоту, военную технику противника и укреплённые позиции.

Работа группировки прикрытия госграницы
Видео: Минобороны РФ
В Минобороны ответили, чем ВСУ атаковали Белгородскую область в этот раз
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