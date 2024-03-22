Минобороны отчиталось об ударах возмездия в ответ на атаки ВСУ по Белгороду

Всего же в ответ за обстрелы и попытки прорыва ВСУ в приграничье, в том числе в Белгородскую область, в период с 16 по 22 марта нанесено 49 ударов возмездия. Для этих целей российские военные использовали среди прочего ракеты «Кинжал». Один из результатов — «поражение центров принятия решений ВСУ».