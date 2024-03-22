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Более 3 тысяч бойцов потеряли ВСУ за неделю на белгородском направлении

Минобороны отчиталось об ударах возмездия в ответ на атаки ВСУ по Белгороду

22 марта 2024, 11:44
Фото: 1MI

Более 3 тысяч бойцов потеряли ВСУ за неделю на белгородском направлении

За семь дней уничтожено семь танков, 15 единиц бронетехники, 17 машин противника. Кроме того, в ответ на обстрелы Белгородской области и других приграничных регионов ВС РФ нанесли 49 ударов возмездия, заявили в военном ведомстве.
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СВО

ВСУ в течение недели не оставляли попыток вторгнуться в приграничные Белгородскую и Курскую области. За семь дней на белгородском направлении противник потерял более 3 тыс. бойцов, семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 машин.

Всего же в ответ за обстрелы и попытки прорыва ВСУ в приграничье, в том числе в Белгородскую область, в период с 16 по 22 марта нанесено 49 ударов возмездия. Для этих целей российские военные использовали среди прочего ракеты «Кинжал». Один из результатов — «поражение центров принятия решений ВСУ».

22 марта ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам энергетики, ВПК, ж/д узлам, арсеналам, местам дислокации ВСУ.

В итоге работа предприятий по выпуску боеприпасов нарушена. Помимо этого, уничтожена иностранная военная техника, поставленная странами НАТО. Как заявили в Минобороны, все цели удара достигнуты.

Минобороны: ВСУ ударили по Белгороду «вампиром»
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#Общество#Белгородская область#Инна Рогова#Белгород#Минобороны#Потери#СВО
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