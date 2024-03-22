Минобороны отчиталось об ударах возмездия в ответ на атаки ВСУ по Белгороду

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
ВСУ в течение недели не оставляли попыток вторгнуться в приграничные Белгородскую и Курскую области. За семь дней на белгородском направлении противник потерял более 3 тыс. бойцов, семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 машин.
Всего же в ответ за обстрелы и попытки прорыва ВСУ в приграничье, в том числе в Белгородскую область, в период с 16 по 22 марта нанесено 49 ударов возмездия. Для этих целей российские военные использовали среди прочего ракеты «Кинжал». Один из результатов — «поражение центров принятия решений ВСУ».
22 марта ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам энергетики, ВПК, ж/д узлам, арсеналам, местам дислокации ВСУ.
В итоге работа предприятий по выпуску боеприпасов нарушена. Помимо этого, уничтожена иностранная военная техника, поставленная странами НАТО. Как заявили в Минобороны, все цели удара достигнуты.