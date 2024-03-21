До 30 боевиков и РСЗО «Вампир» потеряли ВСУ у белгородского приграничья

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
До 30 боевиков потеряли ВСУ на белгородском направлении. Информацию 21 марта обновило Минобороны РФ. Также уничтожены три пикапа и боевая машина реактивной системы залпового огня «Вампир».
Кроме того, сообщается, что ВС РФ нанесли огневое поражение по местам нахождения иностранных наёмников и 105-й бригады теробороны. Произошло это в Сумской области.
Из РСЗО «Вампир» ВСУ наносят удары в том числе по Белгороду и Белгородскому району. В результате сегодняшней утренней атаки пострадали пятеро мирных жителей. Есть разрушения.