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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Обстрел

До 30 боевиков и РСЗО «Вампир» потеряли ВСУ у белгородского приграничья

21 марта 2024, 11:26
Фото: 1MI
Обстрел

Минобороны озвучило новую информацию о потерях ВСУ на белгородском направлении

ВС РФ нанесли огневое поражение по местам нахождения иностранных наёмников в Сумской области. Помимо «вампира», также уничтожено три пикапа, сообщили в Минобороны РФ.
Сюжет
СВО

До 30 боевиков потеряли ВСУ на белгородском направлении. Информацию 21 марта обновило Минобороны РФ. Также уничтожены три пикапа и боевая машина реактивной системы залпового огня «Вампир».

Кроме того, сообщается, что ВС РФ нанесли огневое поражение по местам нахождения иностранных наёмников и 105-й бригады теробороны. Произошло это в Сумской области.

Из РСЗО «Вампир» ВСУ наносят удары в том числе по Белгороду и Белгородскому району. В результате сегодняшней утренней атаки пострадали пятеро мирных жителей. Есть разрушения.

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