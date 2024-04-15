Минобороны сообщило о новой группировке войск на Белгородском направлении

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Шестая группировка войск ВС России «Север» появилась в зоне специальной военной операции. Военнослужащие из новой группировки ведут военные действия на Белгородском направлении — у приграничья Белгородской, Курской и Брянской областей
Первая информация о «Севере» фигурировала в отчётах Министерства обороны Российской Федерации 14 апреля. До этого военные подразделения, участвующие в боевых действиях в приграничных районах, назывались группировкой прикрытия государственной границы.
В военном ведомстве рассказали о первых достижениях группировки. Бойцы нанесли удар по технике ВСУ в районах Терновой, Гатища Харьковской области и Радянского Сумской области.