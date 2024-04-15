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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

В зоне СВО появилась шестая группировка войск «Север»

Минобороны сообщило о новой группировке войск на Белгородском направлении

15 апреля 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney

В зоне СВО появилась шестая группировка войск «Север»

Военные из данной группировки ведут бои у приграничья Белгородской, Курской и Брянской областей. Согласно сводке Минобороны РФ, «Север» при поддержке авиации и артиллерии уже успел нанести крупное поражение противнику.

Шестая группировка войск ВС России «Север» появилась в зоне специальной военной операции. Военнослужащие из новой группировки ведут военные действия на Белгородском направлении — у приграничья Белгородской, Курской и Брянской областей

Первая информация о «Севере» фигурировала в отчётах Министерства обороны Российской Федерации 14 апреля. До этого военные подразделения, участвующие в боевых действиях в приграничных районах, назывались группировкой прикрытия государственной границы.

В военном ведомстве рассказали о первых достижениях группировки. Бойцы нанесли удар по технике ВСУ в районах Терновой, Гатища Харьковской области и Радянского Сумской области.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Военные#Минобороны#Приграничье#СВО#Группировка "Север"
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