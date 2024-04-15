Минобороны сообщило о новой группировке войск на Белгородском направлении

В зоне СВО появилась шестая группировка войск «Север»

Военные из данной группировки ведут бои у приграничья Белгородской, Курской и Брянской областей. Согласно сводке Минобороны РФ, «Север» при поддержке авиации и артиллерии уже успел нанести крупное поражение противнику.

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