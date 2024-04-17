В Минобороны ответили, чем ВСУ атаковали Белгородскую область в этот раз

Posted Сегодня, 20:30
Published Сегодня, 20:30
Modified Сегодня, 20:32
Updated Сегодня, 20:32
Вечер в Белгороде и Белгородском районе выдался громким. Известно, что ВСУ вновь атаковали регион из РСЗО «Вампир».
В Минобороны РФ уточнили, что ПВО уничтожила 14 реактивных снарядов.
Напомним, что в Белгороде и Белгородском районе всё ещё действует ракетная опасность. Отбоя на момент публикации материала не было. МЧС объявило ракетную опасность в 22:56.
До этого РО в Белгороде в последний раз объявляли 12 апреля. Тогда предупреждение публиковали дважды — с небольшой разницей во времени.