Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:30

Published Сегодня, 20:30

Modified Сегодня, 20:32

Updated Сегодня, 20:32

ПВО в Белгородской области уничтожила 14 реактивных снарядов

В Минобороны ответили, чем ВСУ атаковали Белгородскую область в этот раз

17 апреля 2024, 20:30
Фото: Изображение Midjourney

ПВО в Белгородской области уничтожила 14 реактивных снарядов

ВСУ вновь ударили по региону. Громко в Белгороде и районе было около 23:00. О последствиях сообщило Минобороны РФ.
Сюжет
Пво

Вечер в Белгороде и Белгородском районе выдался громким. Известно, что ВСУ вновь атаковали регион из РСЗО «Вампир».

В Минобороны РФ уточнили, что ПВО уничтожила 14 реактивных снарядов.

Напомним, что в Белгороде и Белгородском районе всё ещё действует ракетная опасность. Отбоя на момент публикации материала не было. МЧС объявило ракетную опасность в 22:56.

До этого РО в Белгороде в последний раз объявляли 12 апреля. Тогда предупреждение публиковали дважды — с небольшой разницей во времени.

После долгого перерыва: над Белгородом раздались взрывы, объявлена ракетная опасность
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде прозвучали взрывы, объявлена ракетная опасностьУтренний взрыв в Белгороде. Кто пострадал и каковы разрушения?Мирный житель за рулём авто ранен в результате взрыва в приграничье
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Минобороны#СВО#Атака ВСУ#РСЗО#Вампир
Подпишитесь
Стало известно о разрушениях в результате вечерних взрывов в Белгороде и районе
Сегодня, 20:37
Красноухие черепахи в Белгороде: откуда берутся и какую опасность несут Везёлке
Сегодня, 12:46
Белгородских школьников госпитализировали в Петербурге из-за кишечной инфекции?
Сегодня, 11:51
«Не ожидал, что выиграю»: как белгородец, проигравший в одном шоу, победил в другом
Сегодня, 13:23
После долгого перерыва: над Белгородом раздались взрывы, объявлена ракетная опасность
Сегодня, 19:58
"