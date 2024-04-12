Утренний взрыв в Белгороде. Кто пострадал и каковы разрушения?

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
ВСУ утром 12 апреля шесть раз атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников самолётного типа. Четыре БПЛА сбили.
Один посадили средствами радиоэлектронной борьбы. В результате вспыхнула сухая трава на окраине Белгорода, пожар оперативно потушили.
Шестой беспилотник врезался в административное здание. В результате взрыва ранены два человека. Один из них — один из руководителей муниципального коммунального предприятия, уточнил мэр Валентин Демидов. По словам градоначальника, пострадавший приехал для подписания документов, но в итоге оказался под ударом.
Разрушения в результате утренней атаки выявлены в двух частных домах и хозсубъекте. Помимо этого, повреждены четыре машины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, что, по информации Минобороны РФ, в районе 10:00 над регионом сбили пять беспилотников.