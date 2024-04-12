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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Разрушения после атаки БПЛА в Белгороде

Утренний взрыв в Белгороде. Кто пострадал и каковы разрушения?

12 апреля 2024, 09:32
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Разрушения после атаки БПЛА в Белгороде

Гладков и Демидов уточнили последствия атаки БПЛА на Белгород

Пострадавший в результате взрыва — один из руководителей коммунального предприятия в Белгороде. На данный момент повреждения выявлены в двух домах и четырёх авто. Пострадал фасад здания, в которое врезался беспилотник.

ВСУ утром 12 апреля шесть раз атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников самолётного типа. Четыре БПЛА сбили.

Один посадили средствами радиоэлектронной борьбы. В результате вспыхнула сухая трава на окраине Белгорода, пожар оперативно потушили.

Шестой беспилотник врезался в административное здание. В результате взрыва ранены два человека. Один из них — один из руководителей муниципального коммунального предприятия, уточнил мэр Валентин Демидов. По словам градоначальника, пострадавший приехал для подписания документов, но в итоге оказался под ударом.

Разрушения в результате утренней атаки выявлены в двух частных домах и хозсубъекте. Помимо этого, повреждены четыре машины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что, по информации Минобороны РФ, в районе 10:00 над регионом сбили пять беспилотников.

Разрушения после атаки БПЛА в БелгородеРазрушения после атаки БПЛА в Белгороде
Разрушения после атаки БПЛА в БелгородеРазрушения после атаки БПЛА в Белгороде
Разрушения после атаки БПЛА в Белгороде
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
В Минобороны уточнили обстоятельства белгородской истории с беспилотниками
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