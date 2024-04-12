Утренний взрыв в Белгороде. Кто пострадал и каковы разрушения?

Шестой беспилотник врезался в административное здание. В результате взрыва ранены два человека. Один из них — один из руководителей муниципального коммунального предприятия, уточнил мэр Валентин Демидов. По словам градоначальника, пострадавший приехал для подписания документов, но в итоге оказался под ударом.