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Published Сегодня, 14:10

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Updated Сегодня, 14:12

Скорая помощь

Мирный житель за рулём авто ранен в результате взрыва в приграничье

2 апреля 2024, 14:10
Фото: 1MI
Скорая помощь

Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ на село Цаповка в Белгородской области

С БПЛА сбросили взрывные устройства в Борисовском районе. Населённый пункт атаковали сразу два беспилотника. Ранения получил местный житель, повреждён грузовой автомобиль. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали с помощью двух БПЛА село Цаповка Борисовского района. Первый украинский беспилотник сбросил на территорию населённого пункта взрывное устройство. В результате атаки пострадал местный житель, находившийся за рулём авто. У мужчины контузия, гематома и ссадины. Пострадавшего госпитализировали.

Ещё одно взрывное устройство сбросили со второго беспилотника. Удар пришёлся на территорию сельскохозяйственного предприятия. Повреждён один грузовой автомобиль.

Отметим, что за сегодняшний день под огонь ВСУ дважды попадало село Долгое Валуйского горокруга. В результате первой атаки в двух частных домах выбило окна и посекло один автомобиль.

После повторного сброса взрывного устройства с БПЛА повреждения получила одна машина. В обоих случаях никто из мирных жителей не пострадал.

Украинский беспилотник второй раз за день атаковал белгородское село
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