В результате вчерашней атаки ВСУ пострадал ещё один белгородец

ВСУ выпустили по селу Новая Таволжанка Шебекинского округа четыре миномётных снаряда, в результате чего погибла беременная женщина и её неродившийся ребёнок. Ещё три человека получили ранения: женщину с контузией и осколочным ранением бёдер госпитализировали, у одного мужчины контузия и ссадина на ноге, у второго — ссадина коленного сустава. Разрушения также зафиксировали в 12 частных домах, двух авто и линии газоснабжения.