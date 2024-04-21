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Published Сегодня, 12:44

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Updated Сегодня, 12:46

Стало известно о новом пострадавшем в результате вчерашней атаки ВСУ

В результате вчерашней атаки ВСУ пострадал ещё один белгородец

21 апреля 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney

Стало известно о новом пострадавшем в результате вчерашней атаки ВСУ

За минувшие сутки под огонь ВСУ попали 12 муниципальных образований. Населённые пункты атаковали более 50 раз. Есть пострадавшие и разрушения. Подробности опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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СВО

Из-за атаки пяти дронов-камикадзе на село Красный Октябрь Белгородского района пострадал мужчина: у него осколочные ранения брюшной полости, ягодичной области и кисти. Его доставили в горбольницу №2 Белгорода: состояние белгородца оценивается как средней тяжести — мужчину уже перевели в хирургическое отделение. Повреждения получили три частных дома, один соцобъект и два авто.

FPV-дрон атаковал дорогу между Октябрьским и Бессоновкой: кабина грузового автомобиля получила значительные повреждения, но водитель не пострадал. Различные разрушения в результате обстрелов также обнаружили в населённых пунктах Церковный, Разумное, Никольское, Майский, Дубовое, Стрелецкое и Ясные Зори. Над сёлами Крутой Лог и Никольское сбили по одному БПЛА.

ВСУ выпустили по селу Новая Таволжанка Шебекинского округа четыре миномётных снаряда, в результате чего погибла беременная женщина и её неродившийся ребёнок. Ещё три человека получили ранения: женщину с контузией и осколочным ранением бёдер госпитализировали, у одного мужчины контузия и ссадина на ноге, у второго — ссадина коленного сустава. Разрушения также зафиксировали в 12 частных домах, двух авто и линии газоснабжения.

В муниципалитете над селом Протопоповка сбили БПЛА самолётного типа, по МАПП «Шебекино» выпустили четыре миномётных снаряда. Обошлось без последствий.

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По селу Теребрено Краснояружского района противник выпустил три снаряда и одного дрона-камикадзе, который сдетонировал на окраине. В селе Репяховка дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Ещё четыре прилёта зафиксировали в селе Староселье. Пострадавших и разрушений нигде нет.

В Волоконовском районе по хутору Старый выпустили шесть миномётных снарядов, а в Борисовском районе на окраине села Цаповка дрон-камикадзе атаковал сельскохозяйственное предприятие. В Валуйском округе село Новопетровка обстрелял один дрон-камикадзе, а в селе Хмелевец обнаружили и ликвидировали два взрывоопасных предмета. Последствий нигде нет.

Сразу в нескольких муниципальных образованиях нашли упавшие украинские беспилотники. Так, специалисты обезвредили по одному БПЛА рядом с селом Ивица Корочанского района, селом Малиново Красногвардейского района и селом Вознесеновка Чернянского района. Ещё один беспилотник сбили между сёлами Непхаево и Новые Лозы Яковлевского округа. Один взрывоопасный предмет уничтожили вблизи села Грязное Прохоровского района. Во всех населённых пунктах обошлось без последствий.

ВСУ также продолжают атаковать Грайворонский округ: в селе Дроновка с БПЛА сбросили два взрывных устройства, а между селом Головчино и хутором Масычево сбили по два беспилотника. Пострадавших нет.

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