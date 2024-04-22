Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Дым после взрывов в Белгороде

В мэрии и МЧС прокомментировали пожар в Белгороде после взрывов

22 апреля 2024, 13:39
Фото: «Белплюс»
Дым после взрывов в Белгороде

Связь между взрывами и пожаром в Белгороде не подтвердилась

На улице Волчанской вспыхнул контейнер с автозапчастями. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сейчас возгорание ликвидировано, сообщает МЧС России по Белгородской области.
Сюжет
Пожар

В 15:58 в МЧС России по Белгородской области поступила информация о том, что горит, предположительно, контейнер с автозапчастями на улице Волчанской.

Был выслан дежурный караул специализированного пожарно-спасательного отделения. Сейчас сообщается, что пожар полностью ликвидирован. По данным белгородской мэрии, площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Сегодня в столице региона и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Одна воздушная цель сбита на подлёте к городу. Оперативные службы сейчас уточняют информацию о возможных последствиях на земле.

После взрывов в Белгороде вновь было громко: Гладков ответил, с чем это связано
Узнать подробнее
Читайте также:
С чем связаны первые взрывы в Белгороде?В этот раз не по расписанию: в Белгороде прогремели взрывы
#Маргарита Водолажская#Город#Происшествия#Пожар#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Белгородцев попросили воздержаться от посещения кладбищ на Пасху
Сегодня, 19:53
В комнатах грязно, еда невкусная: белгородские родители вновь жалуются на лагеря
Сегодня, 11:48
«Ситуация крайне сложная»: Гладков обратился к родителям белгородских школьников
Сегодня, 19:47
В этот раз — не «вампир»: из чего ВСУ ударили по Белгороду?
Сегодня, 13:27
Вячеслав Гладков ответил на слухи об отставке
Сегодня, 17:07
Власти приняли решение о формате проведения пасхальных служб в Белгородской области
Сегодня, 19:43
"