В мэрии и МЧС прокомментировали пожар в Белгороде после взрывов

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В 15:58 в МЧС России по Белгородской области поступила информация о том, что горит, предположительно, контейнер с автозапчастями на улице Волчанской.
Был выслан дежурный караул специализированного пожарно-спасательного отделения. Сейчас сообщается, что пожар полностью ликвидирован. По данным белгородской мэрии, площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Сегодня в столице региона и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Одна воздушная цель сбита на подлёте к городу. Оперативные службы сейчас уточняют информацию о возможных последствиях на земле.