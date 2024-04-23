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Posted Вчера, 21:54

Published Вчера, 21:54

Modified Вчера, 21:57

Updated Вчера, 21:57

Последствия ночных взрывов в Белгородском районе

После ночных взрывов в Белгороде и Белгородском районе есть разрушения

22 апреля 2024, 21:54
Фото: страница губернатора в соцсети
Последствия ночных взрывов в Белгородском районе

Гладков рассказал о последствиях ночных взрывов в Белгородской области

ПВО сбила несколько воздушных целей. О последствиях в Белгороде информации нет. Вместе с тем есть разрушения после атаки в Разумном, сообщил губернатор.

В Белгороде и Белгородском районе около полуночи было громко. Раздалось несколько взрывов.

В Разумном в Белгородском районе прилетело во двор частного дома — в результате выбиты окна и посечëн фасад. Кроме того, повреждëн легковой автомобиль.

Информация о последствиях уточняется.

Напомним, что в Белгороде и Белгородском районе 22 апреля дважды объявляли ракетную опасность. В первый раз воздушную цель сбили на подлёте к городу. ВСУ днём пытались атаковать «Точкой-У».

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