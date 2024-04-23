После ночных взрывов в Белгороде и Белгородском районе есть разрушения

Posted Вчера, 21:54
Published Вчера, 21:54
Modified Вчера, 21:57
Updated Вчера, 21:57
В Белгороде и Белгородском районе около полуночи было громко. Раздалось несколько взрывов.
В Разумном в Белгородском районе прилетело во двор частного дома — в результате выбиты окна и посечëн фасад. Кроме того, повреждëн легковой автомобиль.
Информация о последствиях уточняется.
Напомним, что в Белгороде и Белгородском районе 22 апреля дважды объявляли ракетную опасность. В первый раз воздушную цель сбили на подлёте к городу. ВСУ днём пытались атаковать «Точкой-У».