Отомстили за Белгород? В Харькове после взрыва пострадала телевышка

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Около четырёх часов дня 22 апреля украинские Telegram-каналы и СМИ начали сообщать о действующей на территории Харькова воздушной тревоги, позже появилась информация о взрывах.
Спустя время глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в городе в результате взрыва повреждена телевышка, из-за чего в населённом пункте появились проблемы с цифровым сигналом.
Напомним, что ракетную опасность на территории Белгорода и Белгородского района объявили в 15:38, а её отбой — в 16:10. Жители региона слышали несколько громких звуков, однако информации о каких-либо последствиях на земле не поступало.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что на подлёте к столице региона сбили одну воздушную цель. Все последующие громкие звуки были связаны с работой авиации ВС РФ.