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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Взрыв

Отомстили за Белгород? В Харькове после взрыва пострадала телевышка

22 апреля 2024, 15:05
Фото: Изображение Midjourney
Взрыв

В Харькове в результате взрыва повреждена телевышка

После ракетной опасности, объявленной в Белгороде и Белгородском районе, звуки взрывов услышали и в Харькове. Оказалась повреждена телевышка. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на харьковскую администрацию.
Сюжет
СВО

Около четырёх часов дня 22 апреля украинские Telegram-каналы и СМИ начали сообщать о действующей на территории Харькова воздушной тревоги, позже появилась информация о взрывах.

Спустя время глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в городе в результате взрыва повреждена телевышка, из-за чего в населённом пункте появились проблемы с цифровым сигналом.

Напомним, что ракетную опасность на территории Белгорода и Белгородского района объявили в 15:38, а её отбой — в 16:10. Жители региона слышали несколько громких звуков, однако информации о каких-либо последствиях на земле не поступало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что на подлёте к столице региона сбили одну воздушную цель. Все последующие громкие звуки были связаны с работой авиации ВС РФ.

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#Александра Склярова#Общество#Происшествия#Телевышка#Харьковская область#СВО#Взрывы#Сигнал
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