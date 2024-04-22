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Гладков объяснил громкие звуки в Белгороде и Белгородском районе

После взрывов в Белгороде вновь было громко: Гладков ответил, с чем это связано

22 апреля 2024, 13:14
Фото: 1MI

Гладков объяснил громкие звуки в Белгороде и Белгородском районе

Сначала в городе прогремели взрывы, что объяснили работой ПВО. Затем в Белгороде вновь было громко.

В Белгороде днём 22 апреля дважды было громко. Сначала в городе прогремели взрывы. Их объяснили работой ПВО в Белгородском районе.

Однако спустя время горожане вновь услышали грохот в небе. Как оказалось, громкие звуки были связаны с работой ВС РФ — отработала авиация. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что первые взрывы в Белгороде раздались после 15:00. В городе и Белгородском районе объявляли ракетную опасность.

Громко было и в Яковлевском горокруге. Там ПВО сбила беспилотник самолётного типа.

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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Авиация#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Взрывы
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