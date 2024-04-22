После взрывов в Белгороде вновь было громко: Гладков ответил, с чем это связано

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В Белгороде днём 22 апреля дважды было громко. Сначала в городе прогремели взрывы. Их объяснили работой ПВО в Белгородском районе.
Однако спустя время горожане вновь услышали грохот в небе. Как оказалось, громкие звуки были связаны с работой ВС РФ — отработала авиация. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, что первые взрывы в Белгороде раздались после 15:00. В городе и Белгородском районе объявляли ракетную опасность.
Громко было и в Яковлевском горокруге. Там ПВО сбила беспилотник самолётного типа.