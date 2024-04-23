Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Беспилотник

Пока в одном неприграничном районе ждут взрывотехников, в другом нашли метеозонд

23 апреля 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

ВСУ атаковали беспилотниками пять районов Белгородской области

Среди прочего удар пришёлся на инфраструктурный объект. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 22 апреля атаковали несколько районов Белгородской области беспилотниками. В Вейделевском район БПЛА упал в поле рядом с селом Долгое. Пострадавших и разрушений нет.

В Корочанском районе рядом с селом Новотроевка обнаружены обломки БПЛА. Территорию оцепили, ожидается приезд взрывотехников. В соседнем Новооскольском горокруге беспилотник упал в районе хутора Бондарев.

В Яковлевском горокруге сбили беспилотник самолётного типа. Один из разгонных блоков упал во дворе дома. Пострадавших нет.

Дроном-камикадзе ВСУ атаковали Репяховку в Краснояружском районе. Целью был инфраструктурный объект. Кроме того, с БПЛА над населённым пунктом сброшено два взрывных устройства.

Ещё один инфраструктурный объект атакован в Староселье. Помимо этого, по окраине села выпустили два миномётных снаряда.

В Прохоровском районе был найден предмет, похожий на метеозонд. Разрушений нет.

В промзоне в Старом Осколе обнаружили подозрительный предмет, похожий на метеозонд
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ не прекращают попыток атаковать Белгородскую область беспилотникамиБеспилотник Улетел дальше Белгорода: над Орловской областью ночью сбили беспилотник
#Маргарита Водолажская#Происшествия#Белгородский район#Новый Оскол#Беспилотник#Новости Белгорода#Краснояружский район#Белгород#Валуйский горокруг#Яковлевский горокруг#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь
«Он не котлета»: на заседание по делу Сергиенко не явился один из ключевых свидетелей
Сегодня, 11:05
Стали известны подробности о заболевших белгородских детях в Смоленске
Сегодня, 12:12
Названы продукты, которые больше всего подорожали и подешевели с начала года
Сегодня, 11:15
Почему у полиции появились вопросы к парню и девушке после фотосессии в Белгороде?
Сегодня, 07:40
«Их тестировали американцы». Полковник объяснил, какими воздушными шарами атакуют ВСУ
Сегодня, 09:32
Электромонтёр Ровеньского РЭС «Белгородэнерго» награждён медалью «Волонтёр России»
Сегодня, 09:54
"