Пока в одном неприграничном районе ждут взрывотехников, в другом нашли метеозонд

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
ВСУ 22 апреля атаковали несколько районов Белгородской области беспилотниками. В Вейделевском район БПЛА упал в поле рядом с селом Долгое. Пострадавших и разрушений нет.
В Корочанском районе рядом с селом Новотроевка обнаружены обломки БПЛА. Территорию оцепили, ожидается приезд взрывотехников. В соседнем Новооскольском горокруге беспилотник упал в районе хутора Бондарев.
В Яковлевском горокруге сбили беспилотник самолётного типа. Один из разгонных блоков упал во дворе дома. Пострадавших нет.
Дроном-камикадзе ВСУ атаковали Репяховку в Краснояружском районе. Целью был инфраструктурный объект. Кроме того, с БПЛА над населённым пунктом сброшено два взрывных устройства.
Ещё один инфраструктурный объект атакован в Староселье. Помимо этого, по окраине села выпустили два миномётных снаряда.
В Прохоровском районе был найден предмет, похожий на метеозонд. Разрушений нет.