1,5 млн рублей штрафа: под Белгородом за получение взятки осудили экс-главу УКСа

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Бывшую начальницу управления капитального строительства администрации Корочанского района осудили за получение взяток. Её признали виновной в совершении трёх преступлений по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»).
По информации следствия, с августа 2019 года по сентябрь 2021 года районная администрация заключила муниципальный контракт по ремонту ряда зданий с одной из организаций Белгородской области. Экс-глава ведомства за ускорение подписания актов о выполнении работ получила от руководителя организации мобильный телефон, электронные часы, два кондиционера, строительные материалы и деньги. Общая сумма взятки составила более 320 тысяч рублей.
Суд назначил бывшей чиновнице наказание в виде штрафа в размере 1 млн 450 тысяч рублей. Её также лишили права занимать административно-хозяйственные должности в органах местного самоуправления на протяжении двух с половиной лет.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
Отметим, что о случившемся стало известно ещё в сентябре 2023 года. Тогда было известно о взятках на сумму более 140 тысяч рублей, которые чиновница получила в 2021 году. Позже следствие узнало о взятках в размере 280 тысяч рублей. Теперь стало известно обо всех полученных взятках.