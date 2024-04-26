1,5 млн рублей штрафа: под Белгородом за получение взятки осудили экс-главу УКСа

Отметим, что о случившемся стало известно ещё в сентябре 2023 года. Тогда было известно о взятках на сумму более 140 тысяч рублей, которые чиновница получила в 2021 году. Позже следствие узнало о взятках в размере 280 тысяч рублей. Теперь стало известно обо всех полученных взятках.