Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Экс-начальницу УКСа в Белгородской области осудили за взятки

1,5 млн рублей штрафа: под Белгородом за получение взятки осудили экс-главу УКСа

26 апреля 2024, 13:59
Фото: Изображение Midjourney

Экс-начальницу УКСа в Белгородской области осудили за взятки

В сентябре 2023 года стало известно о возбуждении уголовного дела против бывшей начальницы управления капитального строительства Корочанского района. На сегодняшний день суд признал её виновной и назначил ей наказание. Подробности сообщили в региональном следкоме.

Бывшую начальницу управления капитального строительства администрации Корочанского района осудили за получение взяток. Её признали виновной в совершении трёх преступлений по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»).

По информации следствия, с августа 2019 года по сентябрь 2021 года районная администрация заключила муниципальный контракт по ремонту ряда зданий с одной из организаций Белгородской области. Экс-глава ведомства за ускорение подписания актов о выполнении работ получила от руководителя организации мобильный телефон, электронные часы, два кондиционера, строительные материалы и деньги. Общая сумма взятки составила более 320 тысяч рублей.

Суд назначил бывшей чиновнице наказание в виде штрафа в размере 1 млн 450 тысяч рублей. Её также лишили права занимать административно-хозяйственные должности в органах местного самоуправления на протяжении двух с половиной лет.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

Отметим, что о случившемся стало известно ещё в сентябре 2023 года. Тогда было известно о взятках на сумму более 140 тысяч рублей, которые чиновница получила в 2021 году. Позже следствие узнало о взятках в размере 280 тысяч рублей. Теперь стало известно обо всех полученных взятках.

Бывшая начальница УКСа в Белгородской области признала вину в получении взяток
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский суд оставил без изменения приговор суда по делу о взятке в 1,4 млн«У него интуиция была»: Глазкрицкий считает, что Сергиенко хотел вернуть ему взяткуЗамминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали. Что известно на данный момент?
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Коррупция#Корочанский район#Взятка#Новости Белгорода#Корочанский#Белгород#Взятки#УКС
Подпишитесь
«Агро-Белогорье» подало иск к Владимиру Зотову — совладельцу компании
Сегодня, 11:35
Ипотека под 2% и выплаты: на что могут рассчитывать оставшиеся без жилья белгородцы?
Сегодня, 11:09
Всё-таки не Сахара: белгородцам назвали ещё одну причину жёлтого неба
Сегодня, 08:48
Белгородский суд оставил без изменения приговор суда по делу о взятке в 1,4 млн
Сегодня, 10:40
«Не омрачайте память дедов»: не все оценили идею акции «Портрет Героя на сердце»
Сегодня, 11:22
Какие выплаты положены ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Сегодня, 13:27
"