В «Агро-Белогорье» обновили совет директоров: в него вошёл «независимый меценат»

При этом в новом совете директоров общества, как и прежде, будут основные владельцы холдинга — Владимир Зотов и Лариса Ковалёва. Остаются также директор по производству — заместитель генерального директора Николай Разуваев и генеральный директор ООО «МПЗ Агро-Белогорье» Наталья Королькова.