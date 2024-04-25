В «Агро-Белогорье» обновили совет директоров: в него вошёл «независимый меценат»

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
25 апреля 2024 года в Белгороде состоялось годовое собрание участников ООО «ГК Агро-Белогорье». По его итогам участники общества приняли решение впервые выбрать независимого директора — Эдуарда Бендерского.
«Наличие независимого директора не только будет способствовать разрешению корпоративного конфликта в обществе, но и позволит повысить качество управления, откроет для компании новые горизонты её развития», — прокомментировал изменение бенефициар группы компаний Владимир Зотов.
При этом в новом совете директоров общества, как и прежде, будут основные владельцы холдинга — Владимир Зотов и Лариса Ковалёва. Остаются также директор по производству — заместитель генерального директора Николай Разуваев и генеральный директор ООО «МПЗ Агро-Белогорье» Наталья Королькова.
По данным пресс-службы группы компаний, Бендерский более 25 лет работает в сфере обеспечения безопасности и правового сопровождения бизнеса. С 2021 года он является участником Группы компаний «Адамас».
Беднерский — президент благотворительного фонда «Вымпел». За средства «Вымпела» в прошлом году купили квартиру девочке Ангелине, чьи родители погибли из-за теракта на Крымском мосту.