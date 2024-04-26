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Posted Вчера, 23:09

Published Вчера, 23:09

Modified Вчера, 23:21

Updated Вчера, 23:21

Ракетную опасность объявили в Белгороде

В Белгороде выдалась громкая ночь

25 апреля 2024, 23:09
Фото: 1MI

Ракетную опасность объявили в Белгороде

Предупреждение поступило в районе двух часов ночи. Работала сирена. Есть ли последствия, пока неизвестно.

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Работала сирена.

Есть ли последствия, пока точно не известно. На момент публикации материала ракетная опасность ещё действовала. Актуальна она примерно с 02:05.

До сегодняшней ночи ракетную опасность в Белгороде в последний раз объявляли 22 апреля.

Напомним, что 24 апреля ВСУ атаковали шесть приграничных районов Белгородской области. Выявлены дополнительные разрушения в частных домах. А днём ранее при атаках пострадали четверо мирных жителей.

Число пострадавших после атаки ВСУ белгородцев увеличилось до четырёх
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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Ракетная опасность
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