В Белгороде выдалась громкая ночь

Posted Вчера, 23:09
Published Вчера, 23:09
Modified Вчера, 23:21
Updated Вчера, 23:21
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Работала сирена.
Есть ли последствия, пока точно не известно. На момент публикации материала ракетная опасность ещё действовала. Актуальна она примерно с 02:05.
До сегодняшней ночи ракетную опасность в Белгороде в последний раз объявляли 22 апреля.
Напомним, что 24 апреля ВСУ атаковали шесть приграничных районов Белгородской области. Выявлены дополнительные разрушения в частных домах. А днём ранее при атаках пострадали четверо мирных жителей.