Разрушения от обстрелов за день нашли в шести частных домах белгородцев

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:02
После воздушной атаки ВСУ в Белгородском районе дополнительные разрушения выявлены в некоторых населённых пунктах. В Разумном пострадали два частных домовладения и такое же количество машин. В Новосадовом повреждения получили два домовладения и многоэтажка. В Дубовом и Беловском поселении повреждены по одному автомобилю. Среди мирных жителей никто не пострадал.
По одному взрывоопасному предмету нашли в Казинке, Старом Хуторе и Герасимовке Валуйского округа. Специалисты их изъяли, обошлось без последствий.
По селу Безымено в Грайворонском округе ВСУ выпустили один миномётный снаряд. Никто не пострадал, повреждений нет.
В Краснояружском районе по окраине Демидовки пришлось четыре прилёта. Посечена кровля в одном домовладении и хозпостройка с воротами — в другом.
Обломки БПЛА обнаружили в поле вблизи посёлка Чернянка. Обошлось без последствий. На месте находится оперативные службы.
Под атакой также находился Шебекинский горокруг. По Мурому выпущено три миномётных снаряда, по Терезовке и Середе — по два. Никто не пострадал, обошлось без последствий.