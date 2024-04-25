Разрушения от обстрелов за день нашли в шести частных домах белгородцев

После воздушной атаки ВСУ в Белгородском районе дополнительные разрушения выявлены в некоторых населённых пунктах. В Разумном пострадали два частных домовладения и такое же количество машин. В Новосадовом повреждения получили два домовладения и многоэтажка. В Дубовом и Беловском поселении повреждены по одному автомобилю. Среди мирных жителей никто не пострадал.