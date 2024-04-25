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Разрушения после обстрела, фото тематическое

Разрушения от обстрелов за день нашли в шести частных домах белгородцев

25 апреля 2024, 10:01
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела, фото тематическое

Шесть районов Белгородской области оказались под ударом ВСУ

В результате атак 24 апреля на территории региона никто не пострадал. В некоторых районах повреждены дома, транспорт и хозпостройки, где-то обошлось без последствий. Информацию опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

После воздушной атаки ВСУ в Белгородском районе дополнительные разрушения выявлены в некоторых населённых пунктах. В Разумном пострадали два частных домовладения и такое же количество машин. В Новосадовом повреждения получили два домовладения и многоэтажка. В Дубовом и Беловском поселении повреждены по одному автомобилю. Среди мирных жителей никто не пострадал.

По одному взрывоопасному предмету нашли в Казинке, Старом Хуторе и Герасимовке Валуйского округа. Специалисты их изъяли, обошлось без последствий.

По селу Безымено в Грайворонском округе ВСУ выпустили один миномётный снаряд. Никто не пострадал, повреждений нет.

В Краснояружском районе по окраине Демидовки пришлось четыре прилёта. Посечена кровля в одном домовладении и хозпостройка с воротами — в другом.

Обломки БПЛА обнаружили в поле вблизи посёлка Чернянка. Обошлось без последствий. На месте находится оперативные службы.

Под атакой также находился Шебекинский горокруг. По Мурому выпущено три миномётных снаряда, по Терезовке и Середе — по два. Никто не пострадал, обошлось без последствий.

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