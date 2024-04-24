«Мне не хочется пугать детей»: белгородка рассказала Собчак о жизни под обстрелами

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Недавно Ксения Собчак посетила одну из белгородских семей. Семья переехала из Белгорода по проекту журналистки. Дарью переселили в безопасное место с детьми, мужем и бабушкой.
Девушка рассказала Собчак, что они с мужем не являются коренными жителями Белгорода. Родом они с Украины. Дарья родилась в Николаеве, муж — в Очакове. Позже они перебрались в Белгород.
«После декабрьских событий, когда я буквально на час разминулась с этим ужасным расстрелом центра Белгорода и когда начали включать эту тревогу, от которой просто очень страшно стало, я поняла, что мне не хочется пугать детей. У меня дети переехали, видят — самолёт летит, след белый остаётся. Младший спрашивает „Мама, это ракета?““ — рассказала Дарья.
Девушка также надеется, что семья снова сможет вернуться домой: «В замечательный, чистый, благоустроенный Белгород, каким он был».
Всего по проекту Собчак в другие регионы переехали 272 семьи, в них больше 500 детей, у которых есть сложности со здоровьем. В новые дома вместе с семьями переехали больше 40 кошек и собак. В очереди сейчас находится 674 заявки на переселение.
Девять семей помогла расселить певица Лолита Милявская. Шесть семей расселила Ксения Собчак за свой счёт.
Чаще всего белгородцы переезжают в Воронежскую, Тульскую, Липецкую и Нижегородскую области, а также Краснодарский край, Москву, Санкт-Петербург и Ставрополье.