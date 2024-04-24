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Published Сегодня, 13:13

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По проекту Собчак в другие регионы из Белгорода переехали 272 семьи

«Мне не хочется пугать детей»: белгородка рассказала Собчак о жизни под обстрелами

24 апреля 2024, 13:13
Фото: 1MI

По проекту Собчак в другие регионы из Белгорода переехали 272 семьи

Журналистка показала, как сейчас живёт одна из белгородских семей. Дарья переехала с детьми, мужем и бабушкой. Видео Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».

Недавно Ксения Собчак посетила одну из белгородских семей. Семья переехала из Белгорода по проекту журналистки. Дарью переселили в безопасное место с детьми, мужем и бабушкой.

Девушка рассказала Собчак, что они с мужем не являются коренными жителями Белгорода. Родом они с Украины. Дарья родилась в Николаеве, муж — в Очакове. Позже они перебрались в Белгород.

«После декабрьских событий, когда я буквально на час разминулась с этим ужасным расстрелом центра Белгорода и когда начали включать эту тревогу, от которой просто очень страшно стало, я поняла, что мне не хочется пугать детей. У меня дети переехали, видят — самолёт летит, след белый остаётся. Младший спрашивает „Мама, это ракета?““ — рассказала Дарья.

Девушка также надеется, что семья снова сможет вернуться домой: «В замечательный, чистый, благоустроенный Белгород, каким он был».

Всего по проекту Собчак в другие регионы переехали 272 семьи, в них больше 500 детей, у которых есть сложности со здоровьем. В новые дома вместе с семьями переехали больше 40 кошек и собак. В очереди сейчас находится 674 заявки на переселение.

Девять семей помогла расселить певица Лолита Милявская. Шесть семей расселила Ксения Собчак за свой счёт.

Чаще всего белгородцы переезжают в Воронежскую, Тульскую, Липецкую и Нижегородскую области, а также Краснодарский край, Москву, Санкт-Петербург и Ставрополье.

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#Алина Харина#Видео#Общество#Белгородская область#Переселение#Новости Белгорода#Белгород#Семьи#Ксения собчак
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