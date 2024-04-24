«Мне не хочется пугать детей»: белгородка рассказала Собчак о жизни под обстрелами

«После декабрьских событий, когда я буквально на час разминулась с этим ужасным расстрелом центра Белгорода и когда начали включать эту тревогу, от которой просто очень страшно стало, я поняла, что мне не хочется пугать детей. У меня дети переехали, видят — самолёт летит, след белый остаётся. Младший спрашивает „Мама, это ракета?““ — рассказала Дарья.