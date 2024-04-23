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Posted Сегодня, 17:36

Published Сегодня, 17:36

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Пострадавший в результате взрыва автомобиль

Вторая атака ВСУ за вечер: в результате взрыва под Белгородом загорелся автомобиль

23 апреля 2024, 17:36
Фото: личная страница Вячеслава Гладкова
Пострадавший в результате взрыва автомобиль

Белгородская область во второй раз за вечер попала под обстрел ВСУ

В Шебекино БПЛА сбросил взрывное устройство. Загорелся автомобиль, ещё три посекло осколками. Пострадавших среди мирных жителей нет. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Город Шебекино во второй раз за вечер попал под обстрел ВСУ: на этот раз украинский беспилотник сбросил на парковку вблизи многоквартирного дома взрывное устройство. Среди мирных жителей никто не пострадал.

В результате взрыва загорелся один автомобиль — возгорание уже потушили. Ещё три авто посекло осколками, а в близстоящем многоквартирном доме в двух квартирах выбило окна.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Также сегодня в Шебекино пострадали три человека: одного мужчину с ранениями доставили в областную клиническую больницу, двух других — в горбольницу №2 Белгорода. В тот раз около проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе.

Последствия взрываПоследствия взрыва
Последствия взрываПоследствия взрыва
Последствия взрываПоследствия взрыва
Последствия взрываПоследствия взрыва
Последствия взрываПоследствия взрыва
Последствия взрываПоследствия взрыва
Последствия взрыва
Фото: Telegram-канал "ЧП Белгород"
Ранены трое: дрон-камикадзе сдетонировал на промышленном предприятии под Белгородом
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