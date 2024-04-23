Вторая атака ВСУ за вечер: в результате взрыва под Белгородом загорелся автомобиль

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Город Шебекино во второй раз за вечер попал под обстрел ВСУ: на этот раз украинский беспилотник сбросил на парковку вблизи многоквартирного дома взрывное устройство. Среди мирных жителей никто не пострадал.
В результате взрыва загорелся один автомобиль — возгорание уже потушили. Ещё три авто посекло осколками, а в близстоящем многоквартирном доме в двух квартирах выбило окна.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Также сегодня в Шебекино пострадали три человека: одного мужчину с ранениями доставили в областную клиническую больницу, двух других — в горбольницу №2 Белгорода. В тот раз около проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе.