Вторая атака ВСУ за вечер: в результате взрыва под Белгородом загорелся автомобиль

Также сегодня в Шебекино пострадали три человека: одного мужчину с ранениями доставили в областную клиническую больницу, двух других — в горбольницу №2 Белгорода. В тот раз около проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе.