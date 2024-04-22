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Мусоровоз

Белгородские водители мусоровозов отказываются работать в приграничье из-за БПЛА

22 апреля 2024, 06:25
Фото: 1MI
Мусоровоз
Глава региона Вячеслав Гладков поручил ответственным обработать все обращения по поводу вывоза мусора и представить отчёт через неделю. Об этом стало известно в ходе оперсовещания 22 апреля.
Сюжет
Мусор

По информации губернатора, по теме мусора ситуация за последние несколько недель лучше не становится. Всего за неделю поступило 641 обращение. Среди лидеров — Белгород, Белгородский район, Шебекинский и Старооскольский округа.

Вячеслав Гладков отметил, что отдельно нужно рассматривать ситуацию с вывозом мусора в прифронтовой зоне.

С учётом FPV-дронов угроза возросла до такой степени, что есть отказы водителей мусоровозов выполнять эту работу. Абсолютно объяснимая ситуация. Главы и ЦЭБ занимаются. Но проблема с водителями есть, переживания людей обоснованы.
Вячеслав Гладков

С другой стороны, по слова главы области, есть провалы и сбои графиков. Поэтому губернатор дал неделю на отработку всех обращений по каждой улице и населённому пункту. Отчёт ответственные должны подготовить к следующей неделе.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородский район#Водители#Мусор#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#ЦЭБ#Мусоровозы
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