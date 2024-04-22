Белгородские водители мусоровозов отказываются работать в приграничье из-за БПЛА

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
По информации губернатора, по теме мусора ситуация за последние несколько недель лучше не становится. Всего за неделю поступило 641 обращение. Среди лидеров — Белгород, Белгородский район, Шебекинский и Старооскольский округа.
Вячеслав Гладков отметил, что отдельно нужно рассматривать ситуацию с вывозом мусора в прифронтовой зоне.
С учётом FPV-дронов угроза возросла до такой степени, что есть отказы водителей мусоровозов выполнять эту работу. Абсолютно объяснимая ситуация. Главы и ЦЭБ занимаются. Но проблема с водителями есть, переживания людей обоснованы.
Вячеслав Гладков
С другой стороны, по слова главы области, есть провалы и сбои графиков. Поэтому губернатор дал неделю на отработку всех обращений по каждой улице и населённому пункту. Отчёт ответственные должны подготовить к следующей неделе.