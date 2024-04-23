Ранены трое: дрон-камикадзе сдетонировал на промышленном предприятии под Белгородом

Одного мужчину с осколочным ранением грудной клетки и плеча доставили в областную клиническую больницу. У второго белгородца диагностировали осколочное ранение живота, у третьего — осколочное ранение голени и кисти. Их отвезли в горбольницу №2 Белгорода. Состояние всех пострадавших оценивают как средней степени тяжести, отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.