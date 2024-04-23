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Трое мужчин пострадали при атаке дрона на промышленное предприятие

Ранены трое: дрон-камикадзе сдетонировал на промышленном предприятии под Белгородом

23 апреля 2024, 16:12
Фото: 1MI

Трое мужчин пострадали при атаке дрона на промышленное предприятие

Дрона-камикадзе упал и сдетонировал на проходной промышленного предприятия. Ранения получили трое мужчин, их госпитализировали. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Три человека пострадали в Шебекино в результате падения и детонации дрона-камикадзе на территории промышленного предприятия.

Одного мужчину с осколочным ранением грудной клетки и плеча доставили в областную клиническую больницу. У второго белгородца диагностировали осколочное ранение живота, у третьего — осколочное ранение голени и кисти. Их отвезли в горбольницу №2 Белгорода. Состояние всех пострадавших оценивают как средней степени тяжести, отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также повреждения получили пять легковых автомобилей.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Шебекино#Раненые#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ#Дрон-камикадзе
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