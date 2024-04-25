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Posted 25 апреля, 08:33

Published 25 апреля, 08:33

Modified 25 апреля, 09:23

Updated 25 апреля, 09:23

Последствия обстрела, архивное фото

Названо число повреждённых обстрелами квартир и домов в Белгороде

25 апреля 2024, 08:33
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела, архивное фото

В Белгороде 47 подрядчиков работают над восстановлением домов

В результате обстрелов ВСУ в Белгородской области повреждено почти 7 тысяч единиц жилья. Основная часть работ по замене окон должна быть выполнена к концу недели, а работы по балконам — к середине мая, сообщает мэр Валентин Демидов.
Сюжет
Жилье

В Белгороде с начала СВО повреждено от обстрелов почти 7 тысяч квартир и домов. Сейчас в городе по разным адресам над восстановлением работают 47 подрядчиков.

Основная часть работ по замене окон должна быть выполнена к концу недели, а работы по балконам — к середине мая. Восстановление жилья, владельцы которого отсутствуют в городе, будет идти до конца весны.

По словам мэра Валентина Демидова, есть индивидуальные сложности и вопросы в процессе восстановления. Речь идёт в том числе о балконах из металлоконструкций, потому что на их замену нужно больше времени, в силу того, что есть особенности по комплектующим и монтажу.

324 квартиры, 18 частных домов и 60 авто белгородцев повреждены от обстрелов за день
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#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Жилье#Новости Белгорода#Белгород#Восстановление#Валентин Демидов
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