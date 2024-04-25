Названо число повреждённых обстрелами квартир и домов в Белгороде

По словам мэра Валентина Демидова, есть индивидуальные сложности и вопросы в процессе восстановления. Речь идёт в том числе о балконах из металлоконструкций, потому что на их замену нужно больше времени, в силу того, что есть особенности по комплектующим и монтажу.