Названо число повреждённых обстрелами квартир и домов в Белгороде

Posted 25 апреля, 08:33
Published 25 апреля, 08:33
Modified 25 апреля, 09:23
Updated 25 апреля, 09:23
В Белгороде с начала СВО повреждено от обстрелов почти 7 тысяч квартир и домов. Сейчас в городе по разным адресам над восстановлением работают 47 подрядчиков.
Основная часть работ по замене окон должна быть выполнена к концу недели, а работы по балконам — к середине мая. Восстановление жилья, владельцы которого отсутствуют в городе, будет идти до конца весны.
По словам мэра Валентина Демидова, есть индивидуальные сложности и вопросы в процессе восстановления. Речь идёт в том числе о балконах из металлоконструкций, потому что на их замену нужно больше времени, в силу того, что есть особенности по комплектующим и монтажу.