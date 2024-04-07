324 квартиры, 18 частных домов и 60 авто белгородцев повреждены от обстрелов за день

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
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6 апреля под атаки ВСУ попали Белгород и пять районов. В общей сложности за день в регионе разрушения есть в 324 квартирах, 18 частных домах, 21 хозсубъекте, четырёх соцобъектах, включая детскую поликлинику. Повреждено 60 машин.
В Белгороде накануне ранним утром сработала ПВО. Сбито десять воздушных целей. Вчера сообщалось о 18 повреждённых при обстреле квартирах. Однако, по последним данным, их число выросло до 242.
После отражения воздушной атаки ВСУ разрушения были и в Белгородском районе. Помимо этого, противник ударил по территории дроном-камикадзе и беспилотником. Различные разрушения выявлены в Майском, Никольском, Таврово, Комсомольском.
Газопровод и ЛЭП повреждены при миномётном обстреле Тишанки в Волоконовском районе. Энергоснабжение уже восстановили.
Линия электропередачи получила повреждения и в Задорожном Краснояружского района. На неё с беспилотника сбросили взрывное устройство. Энергоснабжение восстановили. Помимо этого, в Колотиловке Краснояружского района повреждён инфраструктурный объект связи — его атаковали дроном-камикадзе.
Сельхозпредприятие повреждено в Зиборовке в Шебекинском горокруге. На него с беспилотника сбросили четыре взрывных устройства. Кроме того, в горокруге накануне под ударом были Шебекино, Муром, Ленинский, Безлюдовка, Шамино, Красное. ВСУ атаковали населённые пункты из РСЗО «Град», миномётов, дронами-камикадзе и FPV-дронами.
Не прекращаются удары противника и по Грайворонскому горокругу. Накануне ВСУ обстреляли Грайворон, Козинку и Дроновку.
Тем временем 7 апреля в Белгороде трижды за день объявляли ракетную опасность.