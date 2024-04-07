324 квартиры, 18 частных домов и 60 авто белгородцев повреждены от обстрелов за день

Сельхозпредприятие повреждено в Зиборовке в Шебекинском горокруге. На него с беспилотника сбросили четыре взрывных устройства. Кроме того, в горокруге накануне под ударом были Шебекино, Муром, Ленинский, Безлюдовка, Шамино, Красное. ВСУ атаковали населённые пункты из РСЗО «Град», миномётов, дронами-камикадзе и FPV-дронами.