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Разрушения в результате обстрела, фото тематическое

324 квартиры, 18 частных домов и 60 авто белгородцев повреждены от обстрелов за день

7 апреля 2024, 16:50
Фото: 1MI
Разрушения в результате обстрела, фото тематическое

ВСУ за сутки атаковали Белгород и пять районов

Разрушения, помимо транспорта и жилья, выявили на коммерческих объектах, в детской поликлинике, на сельхозпредприятии. При атаках ВСУ задело газопровод, инфраструктурный объект связи и дважды — ЛЭП. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

6 апреля под атаки ВСУ попали Белгород и пять районов. В общей сложности за день в регионе разрушения есть в 324 квартирах, 18 частных домах, 21 хозсубъекте, четырёх соцобъектах, включая детскую поликлинику. Повреждено 60 машин.

В Белгороде накануне ранним утром сработала ПВО. Сбито десять воздушных целей. Вчера сообщалось о 18 повреждённых при обстреле квартирах. Однако, по последним данным, их число выросло до 242.

После отражения воздушной атаки ВСУ разрушения были и в Белгородском районе. Помимо этого, противник ударил по территории дроном-камикадзе и беспилотником. Различные разрушения выявлены в Майском, Никольском, Таврово, Комсомольском.

Газопровод и ЛЭП повреждены при миномётном обстреле Тишанки в Волоконовском районе. Энергоснабжение уже восстановили.

Линия электропередачи получила повреждения и в Задорожном Краснояружского района. На неё с беспилотника сбросили взрывное устройство. Энергоснабжение восстановили. Помимо этого, в Колотиловке Краснояружского района повреждён инфраструктурный объект связи — его атаковали дроном-камикадзе.

Сельхозпредприятие повреждено в Зиборовке в Шебекинском горокруге. На него с беспилотника сбросили четыре взрывных устройства. Кроме того, в горокруге накануне под ударом были Шебекино, Муром, Ленинский, Безлюдовка, Шамино, Красное. ВСУ атаковали населённые пункты из РСЗО «Град», миномётов, дронами-камикадзе и FPV-дронами.

Не прекращаются удары противника и по Грайворонскому горокругу. Накануне ВСУ обстреляли Грайворон, Козинку и Дроновку.

Тем временем 7 апреля в Белгороде трижды за день объявляли ракетную опасность.

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