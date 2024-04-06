Ранен белгородец, разрушены баня и кинотеатр: как прошли сутки под обстрелами ВСУ?

Обломки БПЛА самолётного типа нашли в Корочанском районе рядом с Шеинским сельским поселением. Кроме этого, в районе села Окольное и на территории между урочищем Долгое и заповедником Ямская Степь Старооскольского округа нашли и изъяли обломки двух БПЛА. Во всех населённых пунктах обошлось без разрушений и пострадавших.