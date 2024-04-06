Ранен белгородец, разрушены баня и кинотеатр: как прошли сутки под обстрелами ВСУ?

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Шебекино атаковали с помощью трёх дронов-камикадзе, из-за чего повреждения получил инфраструктурный объект и полностью сгорел трактор. Оказался ранен механизатор: у мужчины ссадины левой кисти. Необходимую помощь ему оказали в ЦРБ, а затем отправили домой.
По посёлку Красное выпустили 36 гранатомётных выстрелов. Повреждения зафиксировали в четырёх домах, бане, гараже, двух авто и ЛЭП. В селе Белянка установили пять прилётов, а в селе Середа с помощью средств РЭБ посадили два дрона-камикадзе. При приземлении они сдетонировали. Последствий нет.
После работы системы ПВО разрушения зафиксировали в четырёх населённых пунктах Белгородского района. Так, в Таврово повреждены один дом и одно авто, в Дубовом — одна машина, в Разумном — один частный дом и два автомобиля и в Беловском — два домовладения. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Кроме того, в селе Журавлёвка заметили дрон-камикадзе, а беспилотник сбросил два взрывных устройства. Над селом Малиновка уничтожили один БПЛА, дрон-камикадзе же сумел атаковать населённый пункт. Ещё два дрона-камикадзе заметили в Щетиновке. По селу также выпустили два артиллерийских снаряда. Последствий нигде нет.
По селу Вязовое Краснояружского района ВСУ выпустили пять миномётных снарядов, по посёлку Прилесье — семь снарядов, по селу Поповка — девять снарядов. В первом населённом пункте повреждены два частных дома и ЛЭП, в третьем — линии электро- и газоснабжения.
В посёлке Задорожный два дрона-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи, ещё четыре дрона удалось посадить и обезвредить.
Обстрелы также продолжаются в Грайворонском городском округе. В Грайвороне повреждено здание кинотеатра, в селе Дроновка рядом с инфраструктурным объектом связи обнаружили упавший беспилотник с неразорвавшимся боеприпасом, а в селе Смородино нашли и изъяли взрывоопасный предмет. Пострадавших нет.
В Дроновке пострадало одно домовладение, а в селе Козинка — квартира в одном МКД и гараж.
По окраине хутора Старый Волоконовского района ВСУ выпустили три миномётных снаряда. В Новооскольском округе в районе хутора Развильный обнаружили место падения взрывоопасного предмета. Последствий нет.
Обломки БПЛА самолётного типа нашли в Корочанском районе рядом с Шеинским сельским поселением. Кроме этого, в районе села Окольное и на территории между урочищем Долгое и заповедником Ямская Степь Старооскольского округа нашли и изъяли обломки двух БПЛА. Во всех населённых пунктах обошлось без разрушений и пострадавших.