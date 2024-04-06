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Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

За минувшие сутки Белгородская область попала под обстрел ВСУ более 90 раз

Ранен белгородец, разрушены баня и кинотеатр: как прошли сутки под обстрелами ВСУ?

6 апреля 2024, 15:18
Фото: 1MI

За минувшие сутки Белгородская область попала под обстрел ВСУ более 90 раз

За минувшие сутки под обстрел со стороны Украины попали восемь муниципалитетов Белгородской области. ВСУ атаковали населённые пункты региона более 90 раз. Пострадавших среди мирных жителей нет. Сводку обстрелов опубликовал глава региона Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Шебекино атаковали с помощью трёх дронов-камикадзе, из-за чего повреждения получил инфраструктурный объект и полностью сгорел трактор. Оказался ранен механизатор: у мужчины ссадины левой кисти. Необходимую помощь ему оказали в ЦРБ, а затем отправили домой.

По посёлку Красное выпустили 36 гранатомётных выстрелов. Повреждения зафиксировали в четырёх домах, бане, гараже, двух авто и ЛЭП. В селе Белянка установили пять прилётов, а в селе Середа с помощью средств РЭБ посадили два дрона-камикадзе. При приземлении они сдетонировали. Последствий нет.

После работы системы ПВО разрушения зафиксировали в четырёх населённых пунктах Белгородского района. Так, в Таврово повреждены один дом и одно авто, в Дубовом — одна машина, в Разумном — один частный дом и два автомобиля и в Беловском — два домовладения. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Кроме того, в селе Журавлёвка заметили дрон-камикадзе, а беспилотник сбросил два взрывных устройства. Над селом Малиновка уничтожили один БПЛА, дрон-камикадзе же сумел атаковать населённый пункт. Ещё два дрона-камикадзе заметили в Щетиновке. По селу также выпустили два артиллерийских снаряда. Последствий нигде нет.

По селу Вязовое Краснояружского района ВСУ выпустили пять миномётных снарядов, по посёлку Прилесье — семь снарядов, по селу Поповка — девять снарядов. В первом населённом пункте повреждены два частных дома и ЛЭП, в третьем — линии электро- и газоснабжения.

В посёлке Задорожный два дрона-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи, ещё четыре дрона удалось посадить и обезвредить.

Обстрелы также продолжаются в Грайворонском городском округе. В Грайвороне повреждено здание кинотеатра, в селе Дроновка рядом с инфраструктурным объектом связи обнаружили упавший беспилотник с неразорвавшимся боеприпасом, а в селе Смородино нашли и изъяли взрывоопасный предмет. Пострадавших нет.

В Дроновке пострадало одно домовладение, а в селе Козинка — квартира в одном МКД и гараж.

По окраине хутора Старый Волоконовского района ВСУ выпустили три миномётных снаряда. В Новооскольском округе в районе хутора Развильный обнаружили место падения взрывоопасного предмета. Последствий нет.

Обломки БПЛА самолётного типа нашли в Корочанском районе рядом с Шеинским сельским поселением. Кроме этого, в районе села Окольное и на территории между урочищем Долгое и заповедником Ямская Степь Старооскольского округа нашли и изъяли обломки двух БПЛА. Во всех населённых пунктах обошлось без разрушений и пострадавших.

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