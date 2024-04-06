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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Днём ВСУ атаковали село в белгородском приграничье

ВСУ в пятый раз за сутки атаковали Белгородскую область

6 апреля 2024, 14:42
Фото: 1MI

Днём ВСУ атаковали село в белгородском приграничье

ВСУ атаковали село в Волоконовском районе. Пострадавших нет, но повреждения зафиксировали в одном частном доме, а также в линиях электро- и газопередачи. Подробности на своей странице в соцсетях сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сегодня, 6 апреля, ВСУ атаковали село Тишанка Волоконовского района. По предварительной информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет.

В результате атаки в одном частном доме посечён фасад и выбиты окна. Повреждения также получили линии электро- и газопередачи.

В настоящее время на месте работают аварийные и оперативные службы.

Напомним, что за сегодняшний день украинские БПЛА атаковали село Муром Шебекинского округа и посёлок Задорожный Краснояружского района. Под огнём также были Белгород, Белгородский район и село Вязовое Краснояружского района. Ни в одном из населённых пунктов нет пострадавших.

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#Белгородская область#Волоконовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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