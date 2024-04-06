ВСУ в пятый раз за сутки атаковали Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
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Updated Сегодня, 14:44
Сегодня, 6 апреля, ВСУ атаковали село Тишанка Волоконовского района. По предварительной информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет.
В результате атаки в одном частном доме посечён фасад и выбиты окна. Повреждения также получили линии электро- и газопередачи.
В настоящее время на месте работают аварийные и оперативные службы.
Напомним, что за сегодняшний день украинские БПЛА атаковали село Муром Шебекинского округа и посёлок Задорожный Краснояружского района. Под огнём также были Белгород, Белгородский район и село Вязовое Краснояружского района. Ни в одном из населённых пунктов нет пострадавших.