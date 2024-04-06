Днём над Белгородской областью было громко. В чём дело?

Напомним, что за сегодняшний день несколько беспилотников также атаковали село Муром Шебекинского округа и посёлок Задорожный Краснояружского района. Под огнём также были Белгород, Белгородский район и село Вязовое Краснояружского района. Ни в одном из населённых пунктов нет пострадавших.