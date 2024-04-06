Днём над Белгородской областью было громко. В чём дело?

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Сегодня, 6 апреля, над территорией Белгородской области система ПВО сбила один беспилотный летательный аппарат. Цель уничтожили около 16:00, отметили в Минобороны РФ.
В ведомстве не уточнили, над каким именно муниципальным образованием был сбит беспилотник. Также ничего не известно о каких-либо последствиях на земле.
Напомним, что за сегодняшний день несколько беспилотников также атаковали село Муром Шебекинского округа и посёлок Задорожный Краснояружского района. Под огнём также были Белгород, Белгородский район и село Вязовое Краснояружского района. Ни в одном из населённых пунктов нет пострадавших.