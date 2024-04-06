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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Днём над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Днём над Белгородской областью было громко. В чём дело?

6 апреля 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney

Днём над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Об уничтоженном украинском беспилотнике сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. О последствиях на земле ничего не известно.
Сюжет
Пво

Сегодня, 6 апреля, над территорией Белгородской области система ПВО сбила один беспилотный летательный аппарат. Цель уничтожили около 16:00, отметили в Минобороны РФ.

В ведомстве не уточнили, над каким именно муниципальным образованием был сбит беспилотник. Также ничего не известно о каких-либо последствиях на земле.

Напомним, что за сегодняшний день несколько беспилотников также атаковали село Муром Шебекинского округа и посёлок Задорожный Краснояружского района. Под огнём также были Белгород, Белгородский район и село Вязовое Краснояружского района. Ни в одном из населённых пунктов нет пострадавших.

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#Белгородская область#Происшествия#Пво#Белгород#Минобороны#Александра Склярова#БПЛА
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