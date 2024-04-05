Гладков рассказал, что делать при получении сигнала об опасности атаки БПЛА

Белгородцам объяснили порядок действий во время сигнала об опасности атаки БПЛА

С ночи 5 апреля белгородцам стали приходить уведомления от РСЧС, предупреждающие об опасности атаки беспилотников. О том, как следует себя вести при получении подобного сигнала, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.