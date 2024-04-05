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Беспилотник

Гладков рассказал, что делать при получении сигнала об опасности атаки БПЛА

5 апреля 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Белгородцам объяснили порядок действий во время сигнала об опасности атаки БПЛА

С ночи 5 апреля белгородцам стали приходить уведомления от РСЧС, предупреждающие об опасности атаки беспилотников. О том, как следует себя вести при получении подобного сигнала, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Минувшей ночью жители Белгородской области впервые получили от РСЧС предупреждение об опасности атаки БПЛА. Сигнал действовал с полуночи 5 апреля до 01:58.

Один из жителей региона решил уточнить у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, как следует действовать при получении подобного сигнала. Глава региона ответил на вопрос в ходе вечернего прямого эфира.

Если вы находитесь в помещении, то нужно отойти от окон. Если вы находитесь на улице, то следует внимательно смотреть наверх и слушать звук: кто-то его сравнивает с газонокосилкой, кто-то — с мопедом. Этот звук сильнее, чем от электросамоката, но слышно, как что-то летит. Если вы видите, то нужно спрятаться в укрытии.
Вячеслав Гладков

Глава региона также рассказал, что делать жителям приграничных районов, куда долетают дроны-камикадзе, представляющие большую опасность: «Когда они преследуют вас, то следует убегать и искать защитное сооружение».

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#Общество#Белгородская область#Беспилотник#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова#БПЛА#Опасность атаки БПЛА
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