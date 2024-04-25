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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Потоп, фото тематическое

Получила 20 тысяч, заказала палатку: белгородка — о жизни в Оренбурге после потопа

25 апреля 2024, 07:43
Фото: 1MI
Потоп, фото тематическое

Уехавшей из-за обстрелов Белгорода в Оренбург женщине придётся жить в палатке

Наталья переехала из Белгорода из-за обстрелов в Оренбургскую область, но и там настигли неприятности: из-за порыва дамбы её дом затопило. Недавно женщина получила компенсацию, которую хватило на покупку палатки в качестве временного жилья. Об этом рассказывает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Недавно жители затопленной Оренбургской области получили первую финансовую помощь. Одной из её получательниц стала местная жительница Наталья. Около 10 лет назад она переехала из Оренбурга в Белгород, но из-за обстрелов решила вернуться на родину. Недавно из-за порыва дамбы дом женщины затопило.

Наталья получила компенсацию в 20 тыс. рублей. Рассказывает, что на эти средства семья заказала палатку.

«Заказали палатку, на днях придёт, и там будем жить. На съёмное жильё мы просто не готовы сейчас», — цитирует канал Наталью.

Ранее Наталья рассказывала, что они живут в машине. Власти обещали выплату в 20 тыс. рублей на прописанного в пострадавшем доме человека.

Не обстрелы, так потоп: женщина переехала из Белгорода в Оренбург, но её дом затопило
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Компенсация#Потоп#Оренбург
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