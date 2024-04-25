Получила 20 тысяч, заказала палатку: белгородка — о жизни в Оренбурге после потопа

Недавно жители затопленной Оренбургской области получили первую финансовую помощь. Одной из её получательниц стала местная жительница Наталья. Около 10 лет назад она переехала из Оренбурга в Белгород, но из-за обстрелов решила вернуться на родину. Недавно из-за порыва дамбы дом женщины затопило.