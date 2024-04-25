Получила 20 тысяч, заказала палатку: белгородка — о жизни в Оренбурге после потопа

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Недавно жители затопленной Оренбургской области получили первую финансовую помощь. Одной из её получательниц стала местная жительница Наталья. Около 10 лет назад она переехала из Оренбурга в Белгород, но из-за обстрелов решила вернуться на родину. Недавно из-за порыва дамбы дом женщины затопило.
Наталья получила компенсацию в 20 тыс. рублей. Рассказывает, что на эти средства семья заказала палатку.
«Заказали палатку, на днях придёт, и там будем жить. На съёмное жильё мы просто не готовы сейчас», — цитирует канал Наталью.
Ранее Наталья рассказывала, что они живут в машине. Власти обещали выплату в 20 тыс. рублей на прописанного в пострадавшем доме человека.