Число пострадавших после атаки ВСУ белгородцев увеличилось до четырёх

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
ВСУ накануне атаковали Шебекино тремя дронами-камикадзе. Пострадали четыре местных жителя. У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки и плеча, у второго — осколочное ранение грудной клетки, у третьего — осколочные ранения голени и кисти. Ещё один пострадавший мужчина с контузией вызвал врачей на дом. Сейчас все раненые находятся в больницах.
Известно, что в городе повреждено 10 машин и строящийся торговый объект.
Также дронами повреждены фасад коммерческого объекта в Безлюдовке и детский сад в посёлке Красное.
Под ударом 23 апреля оказались и населённые пункты Белгородского района. Повреждены дома, гараж, автомобили. Кроме того, ВСУ атаковали Грайворонский горокруг, Краснояружский и Чернянский районы.
Без последствий обошлось в Новооскольском и Валуйском горокругах, Борисовском и Волоконовском районах.