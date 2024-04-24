Число пострадавших после атаки ВСУ белгородцев увеличилось до четырёх

ВСУ накануне атаковали Шебекино тремя дронами-камикадзе. Пострадали четыре местных жителя. У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки и плеча, у второго — осколочное ранение грудной клетки, у третьего — осколочные ранения голени и кисти. Ещё один пострадавший мужчина с контузией вызвал врачей на дом. Сейчас все раненые находятся в больницах.