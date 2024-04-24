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Скорая помощь

Число пострадавших после атаки ВСУ белгородцев увеличилось до четырёх

24 апреля 2024, 09:58
Фото: 1MI
Скорая помощь
23 апреля во время атаки дронов пострадали четыре человека в Шебекино. Всего под ударом ВСУ за сутки оказались девять районов Белгородской области. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ накануне атаковали Шебекино тремя дронами-камикадзе. Пострадали четыре местных жителя. У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки и плеча, у второго — осколочное ранение грудной клетки, у третьего — осколочные ранения голени и кисти. Ещё один пострадавший мужчина с контузией вызвал врачей на дом. Сейчас все раненые находятся в больницах.

Известно, что в городе повреждено 10 машин и строящийся торговый объект.

Также дронами повреждены фасад коммерческого объекта в Безлюдовке и детский сад в посёлке Красное.

Под ударом 23 апреля оказались и населённые пункты Белгородского района. Повреждены дома, гараж, автомобили. Кроме того, ВСУ атаковали Грайворонский горокруг, Краснояружский и Чернянский районы.

Без последствий обошлось в Новооскольском и Валуйском горокругах, Борисовском и Волоконовском районах.

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