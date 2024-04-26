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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Дождь

Шестой рабочий день в Белгороде будет тёплым, но дождливым

26 апреля 2024, 14:17
Фото: Изображение Midjourney
Дождь

В Белгородской области потеплеет до +25 °C, но снова пойдёт дождь

В субботу, 27 апреля, в Белгородской области будет дождливо и тепло. Максимальная температура воздуха составит +25 °C. Прогноз погоды опубликовали в региональном МЧС.
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Погода

По данным синоптиков, завтра, 27 апреля, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные дожди в тёмное время суток. Ветер ночью будет южного направления, а днём — с переходом на западное. Его скорость составит 8-13 м/с.

Температура воздуха в регионе в тёмное время суток составит +8…+13 °C. Днём воздух прогреется до +20…+25 °C. В Белгороде столбик термометра остановится на тех же значениях, что и по всему региону.

В воскресенье, 28 апреля, солнце спрячется за облаками, но осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит +18 °C.

Немного дождливая погода ожидается 29 и 30 апреля, а оставшийся выходной — 1 мая — порадует белгородцев солнцем.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Тепло#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород#Кратковременные дожди
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