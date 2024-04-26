Шестой рабочий день в Белгороде будет тёплым, но дождливым

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
По данным синоптиков, завтра, 27 апреля, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные дожди в тёмное время суток. Ветер ночью будет южного направления, а днём — с переходом на западное. Его скорость составит 8-13 м/с.
Температура воздуха в регионе в тёмное время суток составит +8…+13 °C. Днём воздух прогреется до +20…+25 °C. В Белгороде столбик термометра остановится на тех же значениях, что и по всему региону.
В воскресенье, 28 апреля, солнце спрячется за облаками, но осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит +18 °C.
Немного дождливая погода ожидается 29 и 30 апреля, а оставшийся выходной — 1 мая — порадует белгородцев солнцем.