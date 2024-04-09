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Белгородцам рассказали, как они будут отдыхать в мае из-за праздников

А работать когда? В мае белгородцев ждёт много выходных дней

9 апреля 2024, 08:14
Фото: 1MI

Белгородцам рассказали, как они будут отдыхать в мае из-за праздников

В начале мая белгородцы, как и жители всей России, будут много отдыхать: два раза по четыре выходных дня. Но предстоит и удлинённая рабочая неделя. Подробности выяснили журналисты newia.ru.

Первые праздничные выходные ждут россиян в честь Праздника Весны и Труда. Однако неделя перед ними будет удлинённой: вместо пяти дней придётся работать шесть — до субботы, 27 апреля, включительно.

Субботний день из-за этого перенесли на понедельник, 29 апреля. Это значит, что россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 28 апреля по 1 мая. В четверг, 2 мая, начальство уже будет ждать сотрудников на работе. Однако трудиться останется недолго, ведь 4 и 5 мая — суббота и воскресенье.

После выходных работать снова придётся немного — только 6, 7 и 8 мая, ведь 9 мая, в четверг, празднуется День Победы. Следующие три дня после праздника — 10, 11 и 12 мая — тоже станут выходными.

Такой график будет актуален для тех сотрудников, которые работают официально по графику 5/2.

Сколько праздничных выходных ожидается в РФ в 2024 году
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#Общество#Белгородская область#Майские праздники#Праздники#Праздничные выходные#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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