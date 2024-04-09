А работать когда? В мае белгородцев ждёт много выходных дней

Субботний день из-за этого перенесли на понедельник, 29 апреля. Это значит, что россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 28 апреля по 1 мая. В четверг, 2 мая, начальство уже будет ждать сотрудников на работе. Однако трудиться останется недолго, ведь 4 и 5 мая — суббота и воскресенье.