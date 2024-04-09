А работать когда? В мае белгородцев ждёт много выходных дней

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Первые праздничные выходные ждут россиян в честь Праздника Весны и Труда. Однако неделя перед ними будет удлинённой: вместо пяти дней придётся работать шесть — до субботы, 27 апреля, включительно.
Субботний день из-за этого перенесли на понедельник, 29 апреля. Это значит, что россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 28 апреля по 1 мая. В четверг, 2 мая, начальство уже будет ждать сотрудников на работе. Однако трудиться останется недолго, ведь 4 и 5 мая — суббота и воскресенье.
После выходных работать снова придётся немного — только 6, 7 и 8 мая, ведь 9 мая, в четверг, празднуется День Победы. Следующие три дня после праздника — 10, 11 и 12 мая — тоже станут выходными.
Такой график будет актуален для тех сотрудников, которые работают официально по графику 5/2.