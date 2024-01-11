На Масленицу и День Победы: в Белгороде ищут организаторов концертов на год

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В Белгороде ищут организатора тематических праздничных концертных программ на текущий год. Закупку разместили 29 декабря, подавать заявки можно было по сегодняшнее число. Исполнителя определят 15 января.
Начальная сумма контракта составила 1 млн 620 тыс. — по 405 тыс. рублей на каждый лот. Согласно документации, речь идёт об организации 108 концертных программ на различные праздники — по 27 программ на каждый.
Все эти мероприятия должны провести в период с 1 февраля по 25 декабря 2024 года. В числе праздников — Масленица, День Победы, День освобождения Белгорода и Новый год с Рождеством.
Действовать заключённый контракт должен до 31 декабря 2024 года. Будет ли он актуален после недавней трагедии в Белгороде, пока не известно.