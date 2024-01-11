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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Концерт

На Масленицу и День Победы: в Белгороде ищут организаторов концертов на год

11 января 2024, 14:32
Фото: 1MI
Концерт

На организацию и проведение концертов в Белгороде готовы потратить 1,6 млн

Горадминистрация искала организаторов концертных программ на территории областного центра. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок 29 декабря. Заявки подаются до 11 января.

В Белгороде ищут организатора тематических праздничных концертных программ на текущий год. Закупку разместили 29 декабря, подавать заявки можно было по сегодняшнее число. Исполнителя определят 15 января.

Начальная сумма контракта составила 1 млн 620 тыс. — по 405 тыс. рублей на каждый лот. Согласно документации, речь идёт об организации 108 концертных программ на различные праздники — по 27 программ на каждый.

Все эти мероприятия должны провести в период с 1 февраля по 25 декабря 2024 года. В числе праздников — Масленица, День Победы, День освобождения Белгорода и Новый год с Рождеством.

Действовать заключённый контракт должен до 31 декабря 2024 года. Будет ли он актуален после недавней трагедии в Белгороде, пока не известно.

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#Город#Белгородская область#Концерты#Госзакупки#Новости Белгорода#Мэрия#Белгород#Наталья Корявых
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