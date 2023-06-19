Сколько праздничных выходных ожидается в РФ в 2024 году

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Минтруд РФ представил график праздничных выходных. Актуален он на следующий, 2024 год. Проект постановления о переносе выходных федеральное ведомство представило 19 июня.
В январе 2024 года каникулы продлятся с первого по восьмое число. При этом новогодние каникулы начнутся ещё с 30 декабря 2023 года. Таким образом, зимой отдыхать россияне будут десять дней.
В честь Дня защитника Отечества запланировано три выходных дня — с 23 по 25 февраля. Столько же граждане отдохнут в честь Международного женского дня — с 8 по 10 марта.
Что касается весенних праздников, в следующем году отдых начнётся с 28 апреля. Продлится он по 1 мая. В честь Дня Победы на отдых выделено четыре дня — с 9 по 12 мая.
В июне будет один нерабочий праздничный день — в честь Дня России, 12 июня. В ноябре в честь Дня народного единства запланировано два выходных дня — 3 и 4 ноября.
Зимние каникулы сезона 2024–2025 гг. начнутся с 29 декабря.
Напомним, что белгородцев ожидает ещё один выходной день — в честь годовщины Прохоровского танкового сражения, 12 июля. В этом году памятная дата выпадает на среду, в 2024 году — на пятницу.