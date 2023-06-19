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Сколько праздничных выходных ожидается в РФ в 2024 году

19 июня 2023, 12:44
Фото: 1MI

Минтруд представил календарь выходных на следующий год

Самыми продолжительными станут новогодние и майские каникулы. Причём зимние выходные в следующем году начнутся раньше, пишут «Новые известия».

Минтруд РФ представил график праздничных выходных. Актуален он на следующий, 2024 год. Проект постановления о переносе выходных федеральное ведомство представило 19 июня.

В январе 2024 года каникулы продлятся с первого по восьмое число. При этом новогодние каникулы начнутся ещё с 30 декабря 2023 года. Таким образом, зимой отдыхать россияне будут десять дней.

В честь Дня защитника Отечества запланировано три выходных дня — с 23 по 25 февраля. Столько же граждане отдохнут в честь Международного женского дня — с 8 по 10 марта.

Что касается весенних праздников, в следующем году отдых начнётся с 28 апреля. Продлится он по 1 мая. В честь Дня Победы на отдых выделено четыре дня — с 9 по 12 мая.

В июне будет один нерабочий праздничный день — в честь Дня России, 12 июня. В ноябре в честь Дня народного единства запланировано два выходных дня — 3 и 4 ноября.

Зимние каникулы сезона 2024–2025 гг. начнутся с 29 декабря.

Напомним, что белгородцев ожидает ещё один выходной день — в честь годовщины Прохоровского танкового сражения, 12 июля. В этом году памятная дата выпадает на среду, в 2024 году — на пятницу.

Фото: Минтруд РФ
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#Инна Рогова#Минтруд#Выходные#График#Общество
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