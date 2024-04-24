За границей дороже, но желающих достаточно: где будут отдыхать белгородцы в мае

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Как отметил заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, на майские праздники белгородцы активно путешествуют по стране и за её пределами.
Это традиционно один из пиков популярности для проведения отпусков. Помимо этого, в связи со сложной ситуацией в регионе у белгородцев повышен спрос на отдых в эти даты за пределами области.
Вадим Коломытченко
Среди популярных в России направлений названы Санкт-Петербург, Анапа, Сочи, Калининград, Геленджик, курорты Кавминвод, весенний Байкал. Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Египет, ОАЭ, Куба, Таиланд, Бахрейн, Шри-Ланка.
Эксперт отметил, что белгородцы часто выбирают такие курорты, как Анапа, Геленджик, Сочи, потому что к ним можно легко добраться на собственном автомобиле, а в Санкт-Петербург, Пятигорск, Кисловодск можно приехать по железной дороге.
Важно, что отдых на российских курортах обходится дешевле, чем за пределами страны. Зарубежные направления жители области чаще выбирают из-за возможности побыть на море, прекрасно загореть, насладиться экзотикой. Отдых за пределами страны дороже, чем отдых на курортах России, но желающих достаточно.
Вадим Коломытченко
По данным эксперта, по сравнению с прошлым годом картина выбора направлений не особо изменилась. Но если в предыдущие годы для отдыха белгородцы чаще выбирали Турцию, в этом году туристы отдают предпочтения уже не сезонным, но всё ещё доступным к бронированию направлениям: Таиланд, Шри-Ланка. Это связано с наличием хороших цен.
Если говорить о ценовом диапазоне на популярные у белгородцев направления, то разбег достаточно большой, добавляет специалист. Так, в Анапе недельный отдых без перелёта может обойтись в сумму от 50 до 150 тысяч рублей, Санкт-Петербург — от 35 до 90 тысяч рублей, Сочи — от 45 до 200 тысяч рублей, санаторное лечение на курортах Кавминвод — от 60 до 200 тысяч рублей, а отдых в Геленджике — от 40 до 130 тысяч рублей.
По международным направлениям ситуация следующая: Турция — от 100 до 350 тысяч рублей, Египет — от 150 до 300 тысяч рублей, Таиланд — от 180 до 350 тысяч рублей, ОАЭ — от 150 до 350 тысяч рублей, Куба — от 220 до 400 тысяч рублей, Шри-Ланка — от 200 до 400 тысяч рублей.
Безусловно, всегда есть место спецпредложениям, горящим турам, а стоимость может сильно варьироваться от дат поездки, количества дней, типа выбранного питания, пожеланий туристов, времени вылетов, а также авиаперевозчиков. Приведённые цены усреднённые.
Вадим Коломытченко