За границей дороже, но желающих достаточно: где будут отдыхать белгородцы в мае

Если говорить о ценовом диапазоне на популярные у белгородцев направления, то разбег достаточно большой, добавляет специалист. Так, в Анапе недельный отдых без перелёта может обойтись в сумму от 50 до 150 тысяч рублей, Санкт-Петербург — от 35 до 90 тысяч рублей, Сочи — от 45 до 200 тысяч рублей, санаторное лечение на курортах Кавминвод — от 60 до 200 тысяч рублей, а отдых в Геленджике — от 40 до 130 тысяч рублей.