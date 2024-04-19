Пойдут дожди или выглянет солнце? Синоптики рассказали о погоде на майские праздники

Рабочие дни после первых майских праздников — с 2 по 8 мая — тоже будут тёплыми с небольшими и кратковременными осадками в виде дождя. Зато уже в День Победы, 9 мая, и на протяжении всех оставшихся выходных — до 12 мая включительно, погода россиян порадует чуть больше: столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла, а осадков пока совсем не ожидается.