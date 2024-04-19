Пойдут дожди или выглянет солнце? Синоптики рассказали о погоде на майские праздники

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В этом году в преддверии Праздника весны и труда россияне будут отдыхать четыре дня — с 28 апреля до 1 мая включительно. Синоптики предполагают, что в эти дни будет значительно теплее, чем в середине апреля, но летнюю жару ждать всё-таки не стоит.
Вплоть до 27 апреля в России сохранится прохладная погода и пасмурность, будут лить дожди. Однако после этого начнётся потепление: уже в первый выходной день, 28 апреля, столбик термометра с 8 градусов тепла поднимется до 16, а небо расчистится от облаков, и выглянет солнце.
На протяжении всех майских праздников сохранится температура в 16 градусов тепла, но уже в последние выходные дни — 30 апреля и 1 мая — высокая вероятность того, что пойдёт дождь.
Рабочие дни после первых майских праздников — с 2 по 8 мая — тоже будут тёплыми с небольшими и кратковременными осадками в виде дождя. Зато уже в День Победы, 9 мая, и на протяжении всех оставшихся выходных — до 12 мая включительно, погода россиян порадует чуть больше: столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла, а осадков пока совсем не ожидается.
Отметим, что данный прогноз вероятный: более точный синоптики смогут составить ближе к майским праздникам.
Напомним, что в этом году в мае россиян ждёт много выходных дней из-за двух праздников — Праздника Весны и Труда и Дня Победы. Так, первые выходные пройдут с 28 апреля по 1 мая, вторые — с 9 по 12 мая.
В этом году начало апреля выдалось достаточно тёплым, почти летним: ранее редакция Бел.Ру собирала данные о том, каким в регионе ожидается второй месяц весны. Уже в середине апреля начались холода и дожди, которые сохранятся в Белгородской области до конца месяца.
Однако, несмотря на прохладную погоду, сильный ветер и дожди, средние значения температуры в апреле всё равно оказались на 1,3 градуса выше нормы прошлогодних значений. Например, 1 апреля 2022 года воздух прогрелся до 20 градусов тепла, в 2024 году это значение увеличилось до 23,8 градуса тепла.
Позже эксперты рассказали, какую погоду стоит ждать этим летом: с вероятностью в 65-70% в некоторых регионах России летом ожидается аномальный температурный режим. В целом же по стране среднее значение температуры будет гораздо выше, чем в предыдущие годы. Тем не менее засухи не будет: все три летних месяца будут идти небольшие дожди.