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Published Сегодня, 13:31

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Updated Сегодня, 13:34

Ветеран

В Белгородской области ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты

24 апреля 2024, 13:31
Фото: 1MI
Ветеран

176 белгородских ветеранов Великой Отечественной войны получили выплаты к 9 Мая

Сумма доплаты составила 10 тысяч рублей. Её получили 176 белгородских ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы, сообщили в региональном отделении Соцфонда.

В 2024 году в Белгородской области специальную доплату в размере 10 тысяч рублей получили 176 ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщила управляющая региональным отделением СФР Ирина Шушкова, праздничная выплата ко Дню Победы полагается инвалидам Великой Отечественной войны и тем, кто непосредственно участвовал в событиях тех лет, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, защитников Ленинграда.

Обращаться ежегодно в Соцфонд для получения выплаты не требуется. Всем ветеранам средства назначили автоматически. Однократная выплата поступила в апреле текущего года вместе с пенсией.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Великая Отечественная война#Новости Белгорода#День Победы#Ветераны#9 мая#Выплата#Белгород#Соцфонд
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