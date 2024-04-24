В Белгородской области ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты

Как сообщила управляющая региональным отделением СФР Ирина Шушкова, праздничная выплата ко Дню Победы полагается инвалидам Великой Отечественной войны и тем, кто непосредственно участвовал в событиях тех лет, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, защитников Ленинграда.