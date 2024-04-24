В Белгородской области ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В 2024 году в Белгородской области специальную доплату в размере 10 тысяч рублей получили 176 ветеранов Великой Отечественной войны.
Как сообщила управляющая региональным отделением СФР Ирина Шушкова, праздничная выплата ко Дню Победы полагается инвалидам Великой Отечественной войны и тем, кто непосредственно участвовал в событиях тех лет, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, защитников Ленинграда.
Обращаться ежегодно в Соцфонд для получения выплаты не требуется. Всем ветеранам средства назначили автоматически. Однократная выплата поступила в апреле текущего года вместе с пенсией.